Создание парсера на php

Необходимо на php (ООП) написать парсеры для нескольких трекеров. Парсить раздачи, скачивать торрент файл, сохранять в бд инфу о раздаче, и скриншоты на диск. Пропускать ранее обработанные раздачи и добавлять только новые. Безотказная работа в ...
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Нужно создать парсер на PHP.
Сам скрипт готов, его нужно модернизировать. Сам скрипт небольшой, разбираться 20 минут.
Модернизация - внести новые критерии для парсинга.
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