Фильтр товаров для магазина на движке Webasyst

Нужен фильтр товаров по характеристикам подобный этому www.velosite.ru (справа блок «Подбор товара»). Основное требование фильтр должен работать на всех страницах, включая информационные. Дизайн делать не обязательно, главное js и PHP функции отправки запроса, обработки и ответа.

За основу можно взять фильтр от jorange.ru, хочу только заметить, что он работает только в категориях магазина, т.е. зависит от id категории, а нам нужен работающий на всех страницах сайта.