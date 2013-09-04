Фильтр товаров для магазина на движке Webasyst

Веб-программированиеЗакрыт3 заявки155 просмотров
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Нужен фильтр товаров по характеристикам подобный этому www.velosite.ru (справа блок «Подбор товара»). Основное требование фильтр должен работать на всех страницах, включая информационные. Дизайн делать не обязательно, главное js и PHP функции отправки запроса, обработки и ответа.

За основу можно взять фильтр от jorange.ru, хочу только заметить, что он работает только в категориях магазина, т.е. зависит от id категории, а нам нужен работающий на всех страницах сайта.

10 лет назад
simanov52
Алексей 
35 летБеларусь
10 лет в сервисе
Был
10 лет назад
6 отзывов(-2)
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