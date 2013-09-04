Фильтр товаров для магазина на движке Webasyst

Реньше на xenforo 1.1.5 я путём не сложных манипуляций делал так что бы внутри категории(Дерево узлов) создавал дочернию категорию и внутри дочерний категории ещё дочернии категории с разделами, вообщем получалось типо так http://easycaptures.com/fs/uploaded/745/8911738323.png а на главной ...
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Нужен фильтр товаров по характеристикам подобный этому www.velosite.ru (справа блок «Подбор товара»). Основное требование фильтр должен работать на всех страницах, включая информационные. Дизайн делать не обязательно, главное js и PHP функции отправки запроса, обработки и ответа.
За основу можно взять фильтр от jorange.ru, хочу только заметить, что он работает только в категориях магазина, т.е. зависит от id категории, а нам нужен работающий на всех страницах сайта.
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