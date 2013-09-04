Парсер с автоматической выкладкой в соц. сеть

Реньше на xenforo 1.1.5 я путём не сложных манипуляций делал так что бы внутри категории(Дерево узлов) создавал дочернию категорию и внутри дочерний категории ещё дочернии категории с разделами, вообщем получалось типо так http://easycaptures.com/fs/uploaded/745/8911738323.png а на главной ...
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Здравствуйте. Хотелось бы узнать цену и особенности такого заказа, как парсер изображений(+ gif конечно) с tumblr с постов. Нужна чистая программа под Windows XP/Vista/7 x32/x64. На любом языке. Можно и php.
Алгоритм такой: вводишь адрес блога, вводишь сколько страниц парсить(если 0, то все). Все, что спарсено записывать (или держать в кэше).
Затем, после ручной проверки, чтобы отправлялся контент через спец. сервис на страницу группы в соц. сети.
Подробности по скайпу
For_Witch_in_Door
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