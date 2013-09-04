Парсер с автоматической выкладкой в соц. сеть

Здравствуйте. Хотелось бы узнать цену и особенности такого заказа, как парсер изображений(+ gif конечно) с tumblr с постов. Нужна чистая программа под Windows XP/Vista/7 x32/x64. На любом языке. Можно и php.

Алгоритм такой: вводишь адрес блога, вводишь сколько страниц парсить(если 0, то все). Все, что спарсено записывать (или держать в кэше).

Затем, после ручной проверки, чтобы отправлялся контент через спец. сервис на страницу группы в соц. сети.

Подробности по скайпу

For_Witch_in_Door