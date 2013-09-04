Нужен спец по WP для работы над проектом

Нужен программист, для работы над стартапами. Требования - опыт работы с php, mysql, yii. Понимание MVC/ООП Html/js, css, bootstrap Присутствие в онлайн каждый день (по времени не отслеживаем, важно чтобы был на связи и результат работы) ЗП ...
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Есть крупный долгосрочный проект. Нужен разработчик с опытом работы под WordPress, с которым можно было бы сотрудничать на постоянной основе на full-time или хотя бы 4–6 часов в день.
В осн.задачи входят доработка проекта и написание новых фич.
Оплата — WMZ, unistream
Требования к исполнителю:
1. Ответственность.
Пропадание на пару дней или совсем, «спрыгивание» с проекта или отговорки — не приемлимо, если пообещал — сделай. Со своей стороны мы тоже гарантируем выполнение своих обязательств, особенно по оплате.
2. Рабочее время
8 часов (минимум 4 часа в день работы) + быть онлайн в skype и иметь возможность общаться голосом
3. Умение доводить работу до конца
4. Знание технологий: PHP (WP), MySQL, HTML, CSS, JS (jQuery)
Предпочтение отдается:
- фрилансерам с опытом, портфолио, возраст > 25 лет
Обсуждение условий выполнения проектов — отдельно по скайпу\емейлу (см.мой профайл).
С потенциальным кандидатом возможно собеседование по скайпу голосом.
P.S. В своей заявке пож-ста указывайте свои почасовые ставки в $USD!!!
Предложения без указания почасовой ставки или в рублях рассматриваться НЕ будут! Даже если вы напишите в личку
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