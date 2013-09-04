Нужен спец по WP для работы над проектом

Есть крупный долгосрочный проект. Нужен разработчик с опытом работы под WordPress, с которым можно было бы сотрудничать на постоянной основе на full-time или хотя бы 4–6 часов в день.

В осн.задачи входят доработка проекта и написание новых фич.

Оплата — WMZ, unistream

Требования к исполнителю:

1. Ответственность.

Пропадание на пару дней или совсем, «спрыгивание» с проекта или отговорки — не приемлимо, если пообещал — сделай. Со своей стороны мы тоже гарантируем выполнение своих обязательств, особенно по оплате.

2. Рабочее время

8 часов (минимум 4 часа в день работы) + быть онлайн в skype и иметь возможность общаться голосом

3. Умение доводить работу до конца

4. Знание технологий: PHP (WP), MySQL, HTML, CSS, JS (jQuery)

Предпочтение отдается:

- фрилансерам с опытом, портфолио, возраст > 25 лет

Обсуждение условий выполнения проектов — отдельно по скайпу\емейлу (см.мой профайл).

С потенциальным кандидатом возможно собеседование по скайпу голосом.

P.S. В своей заявке пож-ста указывайте свои почасовые ставки в $USD!!!

Предложения без указания почасовой ставки или в рублях рассматриваться НЕ будут! Даже если вы напишите в личку