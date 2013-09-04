Нужно перенести сайт с Ucoz на DLE

Сайт Art-Ps.ru, сроки назовите вы, цену назовите вы.

Главное для меня - чтобы ничего не запороли, мне нужно, чтобы у вас был опыт успешной реализации аналогичных заданий. Если вы сомневаетесь в своих силах - давайте не будем рисковать.

Второе - адекватные сроки и адекватная цена.

Если вы пропадаете или срываете сроки или порете проект = негативный отзыв + отсутствие оплаты.