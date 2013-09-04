На МодХ подправить раскрывающееся меню (аккордион)

Нужно на сайте http://velomast.ru/ сделать работу с раскрывающимся меню.

В Каталоге в Велосипеды нажимаем Десткие — меню Десткие раскрывается на 12 , 14 и т.д.

Но в Зимний ассортимент в Санки, коньки и других — такого нет. В админке не получается подчинить вновь созданный дочерний ресурс, например Санки-1 (подраздел у Санки) — сразу создается товар Санки-тест-1.

В ИТОГЕ: нужно сделать аналогию с раскрытием Детские, но для Санки, Коньки и прочее (список я дам).

Сроки — 1-3 дня.