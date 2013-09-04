На МодХ подправить раскрывающееся меню (аккордион)

Веб-программированиеЗавершен3 заявки136 просмотров
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Нужно на сайте http://velomast.ru/ сделать работу с раскрывающимся меню.

В Каталоге в Велосипеды нажимаем Десткие — меню Десткие раскрывается на 12 , 14 и т.д.

Но в Зимний ассортимент в Санки, коньки и других — такого нет. В админке не получается подчинить вновь созданный дочерний ресурс, например Санки-1 (подраздел у Санки) — сразу создается товар Санки-тест-1.

В ИТОГЕ: нужно сделать аналогию с раскрытием Детские, но для Санки, Коньки и прочее (список я дам).

Сроки — 1-3 дня.

10 лет назад
AnnaKK
Анна 
36 летРоссия
11 лет в сервисе
Была
6 лет назад
31 отзыв(-2)
Выбранный исполнитель
lexa27
43 годаУкраина
15 лет в сервисе
Был
4 года назад
10 лет назад
$20
1 день
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Хороший заказчик - может четко поставить задачу, внятно ответить на уточняющие по проекту вопросы. Оплата своевременная. Рекомендую.