Разработка сервиса видеособеседований

Нужен программист в команду на постоянную основу. Оплата по результатам, чем больше работаете - тем больше получаете. Требования: - PHP - MySql - HTML/CSS - JQuery/Ajax - быть на связи минимум 8 часов в день!!! (Для Киева - можно ...
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Добрый день, уважаемые.
Требуется разработка довольно большого сервиса для видеособеседований (для двоих людей). Технология ещё не определена, хотел бы услышать предложения от исполнителей. Обычно мы делаем сервисы на php с использованием фреймворка Yii, но в данном случае возможно имеет смысл использовать что-то гораздо более гибкое, к примеру Rubi on rails. Либо ещё что-то.
Для стриминга видео предлагается использовать либо готовые решения, либо написать своё, я открыт для вариантов. Идеальным решением я вижу что-то, не использующее Flash, если это конечно возможно.
В сервисе хотелось бы использовать максимум решений без перезагрузок страниц (ajax какой-нибудь), но без фанатизма чтобы не падала производительность.
По ТЗ - на данный момент его нет. Есть куча макетов, человек который хорошо разбирается в том что напроектировано и может это объяснить. Если ТЗ в описательном виде нужно будет - напишем под конкретного выбранного исполнителя. Выставление предварительных предложений цены и стоимости предполагается делать исходя из того что видно по макетам. На вопросы конечно же отвечаю.
По способам оплаты - возможны разные варианты, предпочтительней всего WebMoney, также может быть и банковский перевод, и оплата с юрлица по инвойсу, и может ещё какие варианты. К предоплатам отношусь с пониманием, но не позитивно. Залить всю сумму или часть суммы в Сервис Безопасных Сделок - да. Залить половину суммы предоплаты ни за что - нет. Поэтапные оплаты могут быть достойным компромиссом, но я заинтересован в том чтобы быть застрахованным от внезапного падения интереса и ухода из проекта, поэтому бОльшая часть бюджета должна быть выплачено только по полному окончанию проекта. Но в любом случае, я открыт для интересных предложений.
Если вы не поленились и дочитали до этого момента, напишите в заявке свой скайп. В противном случае заявка рассматриваться не будет. Это связано с тем что многие не вчитываются в задание, а только размещают свои шаблонные заявки, не потрудившись понять что нужно.
По верстке - на данный момент её нет. Я ищу или команду в которой будет технолог, либо в проекте будет выбран отдельно технолог и отдельно исполнители на бэк-энд. Бюджет на верстку уже заложен в бюджет проекта. Верстка требуется фиксированная, макеты делались по сетке 960px. Скажу сразу - нужна верстка очень хорошего качества, pixel perfect в самом лучшем виде. Уточню - мы придираемся к мелким недоделкам и недосмотрам верстальщика. Находим несоответствие и просим исправить. Чем меньше мы находим несоответствий с первого раза, тем больше мы любим этого технолога и хотим с ним работать дальше.
Макеты интерфейса присоединены к проекту, извиняюсь за качество но они специально подверглись ресайзу чтобы не отдавать энтузиастам всяким.
Немного о дальнейшем сотрудничестве. Не хочу подавать это как плюс потому что каждому всё, просто описываю как факт. Я заинтересован наполнять офис в Варшаве хорошими специалистами, и в частности мне нужны программисты и как минимум один Технолог-ниндзя. Поэтому в случае плодотворного сотрудничества я был бы заинтересован в том чтобы эти исполнители работали у меня на ставке в офисе. Документы оформляем, с переездом помогаем, ценим, уважаем, кальяном делимся.
Оставляйте свои ориентировочные цены и ориентировочные сроки, если ещё напишете развернутое не шаблонное предложение - вообще будет супер.
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