Разработка сервиса видеособеседований

$7500
Веб-программированиеЗавершен16 заявок331 просмотр
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Добрый день, уважаемые.

Требуется разработка довольно большого сервиса для видеособеседований (для двоих людей). Технология ещё не определена, хотел бы услышать предложения от исполнителей. Обычно мы делаем сервисы на php с использованием фреймворка Yii, но в данном случае возможно имеет смысл использовать что-то гораздо более гибкое, к примеру Rubi on rails. Либо ещё что-то.

Для стриминга видео предлагается использовать либо готовые решения, либо написать своё, я открыт для вариантов. Идеальным решением я вижу что-то, не использующее Flash, если это конечно возможно.

В сервисе хотелось бы использовать максимум решений без перезагрузок страниц (ajax какой-нибудь), но без фанатизма чтобы не падала производительность.

По ТЗ - на данный момент его нет. Есть куча макетов, человек который хорошо разбирается в том что напроектировано и может это объяснить. Если ТЗ в описательном виде нужно будет - напишем под конкретного выбранного исполнителя. Выставление предварительных предложений цены и стоимости предполагается делать исходя из того что видно по макетам. На вопросы конечно же отвечаю.

По способам оплаты - возможны разные варианты, предпочтительней всего WebMoney, также может быть и банковский перевод, и оплата с юрлица по инвойсу, и может ещё какие варианты. К предоплатам отношусь с пониманием, но не позитивно. Залить всю сумму или часть суммы в Сервис Безопасных Сделок - да. Залить половину суммы предоплаты ни за что - нет. Поэтапные оплаты могут быть достойным компромиссом, но я заинтересован в том чтобы быть застрахованным от внезапного падения интереса и ухода из проекта, поэтому бОльшая часть бюджета должна быть выплачено только по полному окончанию проекта. Но в любом случае, я открыт для интересных предложений.

Если вы не поленились и дочитали до этого момента, напишите в заявке свой скайп. В противном случае заявка рассматриваться не будет. Это связано с тем что многие не вчитываются в задание, а только размещают свои шаблонные заявки, не потрудившись понять что нужно.

По верстке - на данный момент её нет. Я ищу или команду в которой будет технолог, либо в проекте будет выбран отдельно технолог и отдельно исполнители на бэк-энд. Бюджет на верстку уже заложен в бюджет проекта. Верстка требуется фиксированная, макеты делались по сетке 960px. Скажу сразу - нужна верстка очень хорошего качества, pixel perfect в самом лучшем виде. Уточню - мы придираемся к мелким недоделкам и недосмотрам верстальщика. Находим несоответствие и просим исправить. Чем меньше мы находим несоответствий с первого раза, тем больше мы любим этого технолога и хотим с ним работать дальше.

Макеты интерфейса присоединены к проекту, извиняюсь за качество но они специально подверглись ресайзу чтобы не отдавать энтузиастам всяким.

Немного о дальнейшем сотрудничестве. Не хочу подавать это как плюс потому что каждому всё, просто описываю как факт. Я заинтересован наполнять офис в Варшаве хорошими специалистами, и в частности мне нужны программисты и как минимум один Технолог-ниндзя. Поэтому в случае плодотворного сотрудничества я был бы заинтересован в том чтобы эти исполнители работали у меня на ставке в офисе. Документы оформляем, с переездом помогаем, ценим, уважаем, кальяном делимся.

Оставляйте свои ориентировочные цены и ориентировочные сроки, если ещё напишете развернутое не шаблонное предложение - вообще будет супер.

10 лет назад
Matrixcracker
Дмитрий 
38 летПольша
15 лет в сервисе
Был
4 года назад
Выбранный исполнитель
AetherDevelop
Николай 
45 летСША
11 лет в сервисе
Был
9 лет назад
10 лет назад
$5900
90 дней
Команда Aether Development - отличные специалисты, знающие своё дело на все 200%. Я доволен результатом нашего сотрудничества, и хотел бы сотрудничать с ними и по последующим проектам. Крайне рекомендую этих исполнителей!
Мы рады сотрудничеству с Дмитрием Венглинским, наша совместная работа происходила при хорошем уровне взаимопонимания. что позволило решать задачи успешно и своевременно.. Надеемся на будущие совместные проекты.
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