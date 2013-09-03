Перенести пользователей и заказы в Opencart

$10
Веб-программированиеЗакрыт1 заявка101 просмотр
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Нужно перенести пользователей с 1.5.1.3 на 1.5.4.1. Пробовал сам помучаться с базой данных, но видимо поля как то отличаются или что то еще, прикрутить так и не смог.

OpenCart
10 лет назад
user2204
Алексей 
50 летРоссия
11 лет в сервисе
Был
10 лет назад
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