Создать сайт на joomla 2.5

Веб-программированиеЗакрыт9 заявок155 просмотров
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Всем привет.

Сроки на сайт - 1 неделя.

Джижок указан.

Дизайн каждой странички во вложении.

Тех. условия - во вложении.

Внимательно прочитываем тех.задание. Сайт вроде не сложный.

Отзывайтесь те, кто уверен в своих силах.

Хотелось бы видеть портфолио и стоимость за проект.

Joomla
10 лет назад
venger
Тарас 
33 годаУкраина
13 лет в сервисе
Был
2 года назад
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