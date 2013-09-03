Нужно доработать несложные самописный скрипт, который парсит с папки csv файл и заносит данные в базу MySQL. Сейчас он начал заносить не те параметры и их значения.

Прикрепил код парсера+файл который распарсивается.

Вот как сейчас заносятся данные: http://www.izon.com.ua/products.php?apiType=m&categoryId=6&productId=37

Нужен исполнитель с Украины, так как делаю оплату на карту банка.