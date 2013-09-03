Наверстать страницы для сайта

Требуется создание коротенького скрипта на php. Смысл каждый день выставлять товары на одну и ту же доску обьявлений. Curl не нужен и прочие сложности. Нужно сделать для одного заполнения. Остальное я сам сделаю. Глвное чтоб по нажатию кнопки обьявление ...