Доработка пхп-скрипта формы обратной связи по СМС

Собственно есть у нас скрипт формы обратной связи, который отправляет сообщения по смс на телефон.

Пришло время и его над переработать теперь.

На данный момент скрипт полностью рабочий и сообщения отлично отправляются, надо лишь улучшить функционал, и вот собственно перечень работ:

1. защита от спама (http://habrahabr.ru/post/135209/)

2. ответ посетителю в нерабочее время (сделать возможность настройки в конфиге рабочего времени, и соответственно в нерабочее время посетителю отправлять другую смс)

3. дублирование информации на почту (опционально, настройка через конфиг)

4. при возникновении какой-либо ошибки на клиентском сайте и не отправки сообщения отсылать на почту администратора сервиса адрес сайта, код ошибки и поля формы. (проверка на ошибки есть, их надо теперь только обработать.

5. проверка номера телефона на валидность (http://smsc.ru/api/code/#template)

6. Должна быть лёгкая возможность встраивания нескольких разных форм на 1 страницу.

По 6 пункту я сталкнулся с большой сложностью вставить 2 формы вот на этом сайте - http://avtrans39.com/transfery

Я их вставил, они работают, но сделать это пришлось через кривой велосипед)

Должно быть проще. Т.е. чтобы каждая форма независимо друг от друга отправлялась без необходимости переименовывать

все поля и кнопки. А то получалось что вторая форма отправляет первую и т.п.