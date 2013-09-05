Добавление функции стоимости доставки

На PHP с использованием для фронтенда фреймворк Bootstrap (шаблон предоставляется) необходимо разработать небольшой веб-сервис, в который зарегистрированные пользователи смогут загружать свои твиттер-аккаунты, а система будет по мере добавления аккаунтов их разблокировать. Все механизмы авторизации, разблокирования ...
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Drupal 7, commerce.
Добавление функции "включить стоимость доставки" (чтобы доставка
плюсовалась к общей сумме, как и стоимость монтажа). Нужно чтобы кнопка "включить стоимость доставки" плюсовала стоимость доставки к общей сумме
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