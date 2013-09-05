Добавление функции стоимости доставки

Веб-программированиеЗавершен1 заявка121 просмотр
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Drupal 7, commerce.

Добавление функции "включить стоимость доставки" (чтобы доставка

плюсовалась к общей сумме, как и стоимость монтажа). Нужно чтобы кнопка "включить стоимость доставки" плюсовала стоимость доставки к общей сумме

10 лет назад
valdisX
Влад 
48 летРоссия
14 лет в сервисе
Был
6 лет назад
Выбранный исполнитель
neoVictor
Виктор 
33 годаУкраина
15 лет в сервисе
Был
8 дней назад
10 лет назад
$100
1 день
Виктор проявил себя квалифицированным специалистом, отлично знающим Drupal и готовым решать практически любые вопросы связанные с ней.
Все оплатил согласно цене проекта
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