Нужен веб-программист

Веб-программированиеЗакрыт9 заявок154 просмотра
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Нужен веб-программист с навыками:

1. Верстки (HTML, CSS)

2. Работы с популярными движками (Joomla, Wordpress, OpenCart)

3. Создания CMS с нуля или разработкой скриптов на PHP, Javascript.

4. Опыт работы с Jquery и плагинами.

Требования:

* Желание учится

* Ответственно ставиться к работе

* Четко знать что может, и что не может

* Быть на связи

10 лет назад
muron
Мирон 
32 годаУкраина
16 лет в сервисе
Был
4 года назад
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