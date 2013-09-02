Системы оплаты на сайт

Всем привет. Что есть: есть 2 сайта, один оригинал, второй по аналогии. Сайты по нумерологии. В оригинале в личном кабинете есть таблицы, графики и т.д. Нужно написать кусочек ТЗ, чтобы программисты смогли сделать аналогичное на новом сайте. Нужно срочно. ...