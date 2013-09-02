Системы оплаты на сайт

Веб-программированиеЗакрыт5 заявок128 просмотров
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И так. Необходимо подключить к сайту системы оплаты:

1. QIWI

2. WebMoney

3. Банковские карты

3. Перевод через сбербанк

Пишите примерную стоимость. Все вопросы в ЛС.

10 лет назад
koomootoz
38 летРоссия
10 лет в сервисе
Был
10 лет назад
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