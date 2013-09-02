Зачистка сайта от вирусов!

Требуется перенести сайт www.otrum.com.ua на новый шаблон http://template-joomla.ru/shablony-themeforest/item/397-tf-diachron
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Сайт: thehate.ru
Суть проблемы:
С сайта делали массовую рассылку.
Хостинг заблокировал сайт.
Нужно убрать этот вирус. ( код )
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