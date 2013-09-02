Полоска с коэффициентами

Веб-программированиеЗакрыт1 заявка92 просмотра
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Нужно спарсить коэффициенты из xml файла с коэффициентами от БК. Создавать блоки разных матчей в или которые будут ставится на другом сайте.

Блоки создает наш админ для каждого матча, ставит куда ему нужно. Коэф. будут меняться каждые 30мин, потом меняется другая хмл-ка и будут уже коэф. лайв, которые будут меняться еще чаще. Это должно кэшироватся и не отбирать много ресурсов.

Вы создаете у себя на хостинге. Мы проверяем если работает.Платим 50%, если мы довольны результатом, вы ставите у нас вы получаете остаток.

Оплата только webmoney. Оплату гарантируем. Если вы сделаете полоску с коэф. отлично, мы обязательно дадим Вам еще другую работу.

хмл-ку не могу скинуть публично. Коэф. будут с marathonbet.com/ru/ и будут вставляться на нашем проекте footballhd.ru

Цена + сроки.

10 лет назад
vastudio
37 летМолдова
15 лет в сервисе
Был
4 года назад
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