Полоска с коэффициентами

Требуется перенести сайт www.otrum.com.ua на новый шаблон http://template-joomla.ru/shablony-themeforest/item/397-tf-diachron
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Нужно спарсить коэффициенты из xml файла с коэффициентами от БК. Создавать блоки разных матчей в или которые будут ставится на другом сайте.
Блоки создает наш админ для каждого матча, ставит куда ему нужно. Коэф. будут меняться каждые 30мин, потом меняется другая хмл-ка и будут уже коэф. лайв, которые будут меняться еще чаще. Это должно кэшироватся и не отбирать много ресурсов.
Вы создаете у себя на хостинге. Мы проверяем если работает.Платим 50%, если мы довольны результатом, вы ставите у нас вы получаете остаток.
Оплата только webmoney. Оплату гарантируем. Если вы сделаете полоску с коэф. отлично, мы обязательно дадим Вам еще другую работу.
хмл-ку не могу скинуть публично. Коэф. будут с marathonbet.com/ru/ и будут вставляться на нашем проекте footballhd.ru
Цена + сроки.
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