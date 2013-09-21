Сабмиттер данных и немного парсинга

нужен следующий скрипт\программа (в общем-то без разницы, будет ли это серверная или десктопная программа):

на входе- файл с данными (телефон, ФИО, город и адрес склада получателя)- на каждого получателя 1 строка. нужно зайти на сайт одной службы доставки (с авторизацией аккаунта) и там в форму вбить все эти данные в соответствующие поля.

также содержание некоторых полей указывается перед стартом (т.е. эти данные берутся не из файла с данными, а вбиваются вручную перед запуском). например, это дата отправки, данные об отправителе и о посылке (вес, стоимость и т.д.). эти данные остаются одинаковыми для всех получателей.

т.е. на самом сайте поля с информацией об отправителе заполняются теми данными, которые были указаны вручную, а с информацией о получателе- берется из файла.

затем нажимается кнопка submit и таким образом генерируется одна накладная. один получатель- одна накладная. затем опять загружается страница формы и опять из исходного файла берется следующая строчка, с данными следующего получателя (данные об отправителе и о посылке остаются такими же). сколько строчек в файле, столько раз нужно заполнить форму, соответственно, столько накладных будет создано.

за один запуск нужно создать от 5 до 20 накладных.

еще дополнение- после каждой созданной накладной загружается страница, на которой показывается номер этой накладной и дата доставки. вот эти номера и даты нужно спарсить и в итоге вывести на экран или в файл в таким же порядке, в котором были созданы накладные.

зы: на данный момент файл с данными- это экселевский файл. но в общем-то, если это упростит создание скрипта\программы, можно и с блокнота сделать импорт, или же просто из формы.