Скрипт php

Здравствуйте.

Скрипт на php для wordpress.

При обращении скрипт генерирует уникальный url и переадресует на него, например site.ru/url – Где url – уникальный сгенерированный url, важно, url не должен повторятся, при каждом обращении уникальный.

Если запросить страницу повторно по сгенерированному url, то нужно 404 или просто не открывать страницу.

Для чего нужно – при отправке данных через формы обратной связи contact form 7 выдавать пользователю уникальную страницу что сообщение отправлено через on_sent_ok.

Пожалуйста, указывайте стоимость и сроки.