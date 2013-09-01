Скрипт php

Веб-программированиеЗакрыт5 заявок131 просмотр
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Здравствуйте.

Скрипт на php для wordpress.

При обращении скрипт генерирует уникальный url и переадресует на него, например site.ru/url – Где url – уникальный сгенерированный url, важно, url не должен повторятся, при каждом обращении уникальный.

Если запросить страницу повторно по сгенерированному url, то нужно 404 или просто не открывать страницу.

Для чего нужно – при отправке данных через формы обратной связи contact form 7 выдавать пользователю уникальную страницу что сообщение отправлено через on_sent_ok.

Пожалуйста, указывайте стоимость и сроки.

PHP
10 лет назад
LiveSib
35 летРоссия
11 лет в сервисе
Был
3 года назад
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