Портал недвижимости

Имеется сайт newbeetle-club.ru Небольшое демо нового сайта estas.ru Требование: Перенести сайт на Joomla 2.5 (3.0) Сверстать шаблон под джумлу форум галерею Запрограммировать функционал сайта Написать недостающие модули Перенести форум (120к сообщений и 10к пользователей) Интегрировать форум в новый сайт на новом движке форума Задача Сдать ...
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Надо сделать проект недвижимости.
Проект содержит: регистрацию пользователей, публикация объектов недвижимости (которые далее будут выводится виде меток на Google Map)
В админ части надо реализовать выделение полигонов для карты. Что бы выделать города, районы.
~ Визуальное оформление будет такая: http://goo.gl/Vzn5Wb (возможно с этого плагина на прямую и возьмём)
С вас только программная часть, интеграцию верстки сами сделаем, если не сможем закажем доп. вам.
- После сдачи проекта, будет предложена доп. доработка.
- Проект надо выполнить качественно по чистоте, структуре, комментированию кода
- Думаю реализовать на коком нибудь фреймворке (советовали Yii / CI)
Оплата:
- Безопасная сделка
- Предоплата
Желайтельно опыт с Google Map API
спс.Ув.
P.S. Кандидатам скину начальное Т3.
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