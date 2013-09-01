Портал недвижимости

Веб-программированиеЗакрыт12 заявок203 просмотра
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Надо сделать проект недвижимости.

Проект содержит: регистрацию пользователей, публикация объектов недвижимости (которые далее будут выводится виде меток на Google Map)

В админ части надо реализовать выделение полигонов для карты. Что бы выделать города, районы.

~ Визуальное оформление будет такая: http://goo.gl/Vzn5Wb (возможно с этого плагина на прямую и возьмём)

С вас только программная часть, интеграцию верстки сами сделаем, если не сможем закажем доп. вам.

- После сдачи проекта, будет предложена доп. доработка.

- Проект надо выполнить качественно по чистоте, структуре, комментированию кода

- Думаю реализовать на коком нибудь фреймворке (советовали Yii / CI)

Оплата:

- Безопасная сделка

- Предоплата

Желайтельно опыт с Google Map API

спс.Ув.

P.S. Кандидатам скину начальное Т3.

10 лет назад
agentagencyllc
Отто 
37 летУкраина
15 лет в сервисе
Был
3 года назад
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