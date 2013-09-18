Вылечить и настроить сайт (J1.5)

Имеется сайт newbeetle-club.ru Небольшое демо нового сайта estas.ru Требование: Перенести сайт на Joomla 2.5 (3.0) Сверстать шаблон под джумлу форум галерею Запрограммировать функционал сайта Написать недостающие модули Перенести форум (120к сообщений и 10к пользователей) Интегрировать форум в новый сайт на новом движке форума Задача Сдать ...
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Требуется вылечить и настроить сайт http://vse-skazki.ru/
Вылечить:
Сайт подвергся массированному заражению (пример заражения - http://u.to/CHphBA, вирус однотипный), требуется полностью его очистить (ява скрипты) без потери функционала сайта. Внимание, сейчас сайт работает в усечённом виде, заражённая копия лежит в архиве на сервере.
Настроить:
Провести оптимизацию скриптов сайта.
Пример 1: при установке прав доступа на папки/файлы как положено процессор сервера практически всегда в 100% нагрузке, при выставлении прав в 777 нагрузка стабилизируется и не превышает 35% в пике, т.е. идёт шибки доступа записи/чтения (нужно найти - исправить)
Пример 2: при активации всего функционала галереи сайта и в момент индексации этого компонента поисковыми роботами, резко возрастает нагрузка на RAM (так же, требуется исправить эту проблему).
Помимо этого, провести комплексную оптимизацию сайта в общем, для его ускорения и снижения нагрузки на сервер.
Прошу оставлять заявки тем кто хотя бы на 90% понял о чём я говорю и знает как это всё "починить/вылечить/настроить" и в заявке указывайте максимальную цену и краткий перечень предполагаемых работ.
Работа по безопасному, без аванса и после того как согласуем все пункты ТЗ с подробным прайсом (надоели недоделки да разводы)
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