Вылечить и настроить сайт (J1.5)

Требуется вылечить и настроить сайт http://vse-skazki.ru/

Вылечить:

Сайт подвергся массированному заражению (пример заражения - http://u.to/CHphBA, вирус однотипный), требуется полностью его очистить (ява скрипты) без потери функционала сайта. Внимание, сейчас сайт работает в усечённом виде, заражённая копия лежит в архиве на сервере.

Настроить:

Провести оптимизацию скриптов сайта.

Пример 1: при установке прав доступа на папки/файлы как положено процессор сервера практически всегда в 100% нагрузке, при выставлении прав в 777 нагрузка стабилизируется и не превышает 35% в пике, т.е. идёт шибки доступа записи/чтения (нужно найти - исправить)

Пример 2: при активации всего функционала галереи сайта и в момент индексации этого компонента поисковыми роботами, резко возрастает нагрузка на RAM (так же, требуется исправить эту проблему).

Помимо этого, провести комплексную оптимизацию сайта в общем, для его ускорения и снижения нагрузки на сервер.

Прошу оставлять заявки тем кто хотя бы на 90% понял о чём я говорю и знает как это всё "починить/вылечить/настроить" и в заявке указывайте максимальную цену и краткий перечень предполагаемых работ.

Работа по безопасному, без аванса и после того как согласуем все пункты ТЗ с подробным прайсом (надоели недоделки да разводы)