Перенести и доверстать сайт

$500
Веб-программированиеЗакрыт6 заявок268 просмотров
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Имеется сайт newbeetle-club.ru

Небольшое демо нового сайта estas.ru

Требование:

Перенести сайт на Joomla 2.5 (3.0)

Сверстать шаблон под джумлу форум галерею

Запрограммировать функционал сайта

Написать недостающие модули

Перенести форум (120к сообщений и 10к пользователей)

Интегрировать форум в новый сайт на новом движке форума

Задача

Сдать полностью рабочий проект идентичный по дизайну PSD

Оплата производится 1 раз в три дня по мере выполненной работы ( такие условия вызваны безделицой последних исполнителей)

Оплата строго либо яндекс либо связной

Требование

Надежный ответственный программист постоянно должен быть на связи опыт работы очень большой

У нас постоянная работа несколько крупных проектов привлекаем программистов постоянно

10 лет назад
arrivalus
54 годаРоссия
12 лет в сервисе
Был
8 лет назад
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