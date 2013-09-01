Приложение для фейсбук

Ищу программиста со знанием PHP готовым разобраться с чужим(рабочим) кодом, внести в него изменения и разместить или проконсультировать как его опубликовать в facebook. Сейчас приложение работает с third-party Api. Для изменений возможно необходимо будит в нем разобраться.

Кандидат должен иметь опыт работы со встроенными facebook приложениями.

Более детально будим разговаривать в частном порядке. Подавайте заявки, кто заинтересовался