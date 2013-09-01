Приложение для фейсбук

Нужен человек что бы знал вьювс идеально и php мог прописать четко для разных блоков и типов. Задача: Вывести views прописать php для блоков . Т.е формируем блок ...
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Ищу программиста со знанием PHP готовым разобраться с чужим(рабочим) кодом, внести в него изменения и разместить или проконсультировать как его опубликовать в facebook. Сейчас приложение работает с third-party Api. Для изменений возможно необходимо будит в нем разобраться.
Кандидат должен иметь опыт работы со встроенными facebook приложениями.
Более детально будим разговаривать в частном порядке. Подавайте заявки, кто заинтересовался
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