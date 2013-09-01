Сделать интеграцию с smartresponder через API

Нужен человек что бы знал вьювс идеально и php мог прописать четко для разных блоков и типов. Задача: Вывести views прописать php для блоков . Т.е формируем блок ...
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Необходимо сделать форму регистрации на сайте и подписку на рассылку в одном флаконе. То есть одна форма ввода контактных данных выполняет:
1) регистрацию пользователя на сайте (с учетом реф ссылки пригласителя) в отдельную БД;
2) подписку на рассылку в smartresponder (через API интерфейс).
Система должна выдавать каждому зарегистрированному пользователю свою реф ссылку для рекомендации этого же сайта и отслеживать (учитывать) регистрацию пользователей по реф ссылкам.
Есть готовый аналог, откуда можно взять основные узлы и элементы кода. По сути, нужно только собрать и проверить на работоспособность.
Система, в которую будут добавляться приглашенные, должна вести базу данных с иерархией (кто кого пригласил), должна иметь хорошую защиту, в основе системы предпочтительно любую cms по вашему усмотрению, которая работает с БД типа MySql в связке с php
MyAdmin.
Всегда открыт встречным предложениям, как сделать необходимый в системе функционал проще, удобнее, эффективнее.
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