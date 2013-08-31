Импорт данных в Magento

Доброго времени суток. Необходимо разработать модуль/хак добавляющий в DLE новый тип дополнительного поля "связанные элементы". Само поле по сути является текстовой строкой, с перечислением ID новостей через запятую (без пробелов). Т.е. при получении значения поля должно ...
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Здравствуйте. Есть 8 экселевских файлов.
У каждого производителя по 1 файлу, кроме Kate Aspen - 2 файла и fashion Craft - 2 файла.
Перечень:
Baby aspen - 1 файл.
Cassiani collection - 1 файл.
Event blossom - 1 файл
Fashion craft - 2 файла
Kate aspen - 2 файла
Wedding star - 1 файл
Всего 8 файлов. Они находятся в папке sheets
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1. Цены отображаемые на сайте должны быть повышены на 100%.
То есть если в файле указана цена $0.77, то на сайте она должна стать $0.77 x 2 = $1.54
2. Куда складывать продукты
У каждого производителя своя папка в админке. Разложите продукты по соответствующим папкам.
Вам нужно будет удалить все продукты, которые там сейчас и вероятно сбросить количество продуктов.
Все продукты, которые сейчас в админке - неправильные.
3. Важно
Категории в админке должны создаваться при загрузке файла. Каждый файл имеет свои категории для каждого производителя.
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