Импорт данных в Magento

Здравствуйте. Есть 8 экселевских файлов.

У каждого производителя по 1 файлу, кроме Kate Aspen - 2 файла и fashion Craft - 2 файла.

Перечень:

Baby aspen - 1 файл.

Cassiani collection - 1 файл.

Event blossom - 1 файл

Fashion craft - 2 файла

Kate aspen - 2 файла

Wedding star - 1 файл

Всего 8 файлов. Они находятся в папке sheets

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1. Цены отображаемые на сайте должны быть повышены на 100%.

То есть если в файле указана цена $0.77, то на сайте она должна стать $0.77 x 2 = $1.54

2. Куда складывать продукты

У каждого производителя своя папка в админке. Разложите продукты по соответствующим папкам.

Вам нужно будет удалить все продукты, которые там сейчас и вероятно сбросить количество продуктов.

Все продукты, которые сейчас в админке - неправильные.

3. Важно

Категории в админке должны создаваться при загрузке файла. Каждый файл имеет свои категории для каждого производителя.