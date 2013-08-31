Доработки на сайт

Требуется качественно сделать следующее:

1. Написать модуль для оплаты системой platron и установить на сайт.

2. Сделать возможность заказа и оплаты без регистрации просто заполнив анкету (как в тестовом магазине платрона)

3. Установить опросник на базе вконтакте

4. Поменять расположение текста в категориях (сейчас он сверху, а надо вниз)

5. установить онлайн чат с администрацией ( JivoSite или подобный)

Cайт на PrestaShop™ 1.4.4.0

Пожалуйста сразу указывайте свои цены и время

ps: возможно дальнейшее сотрудничество