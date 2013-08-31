Доработки на сайт

Здравствуйте! Ищу программиста php для долгосрочного сотрудничества! На данный момент основная проблемма: сайт не работает в Internet Explorer. Во всех других браузерах работает нормально. Скорее всего необходимо добавить новое объявление DOCTYPE. Validator выдает кучу ошибок. сайт: www.azard-shop.ru Связь по ...
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Требуется качественно сделать следующее:
1. Написать модуль для оплаты системой platron и установить на сайт.
2. Сделать возможность заказа и оплаты без регистрации просто заполнив анкету (как в тестовом магазине платрона)
3. Установить опросник на базе вконтакте
4. Поменять расположение текста в категориях (сейчас он сверху, а надо вниз)
5. установить онлайн чат с администрацией ( JivoSite или подобный)
Cайт на PrestaShop™ 1.4.4.0
Пожалуйста сразу указывайте свои цены и время
ps: возможно дальнейшее сотрудничество
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