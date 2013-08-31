Скрипт сканирования сайтов

Веб-программированиеЗакрыт2 заявки130 просмотров
Найдите исполнителя для вашего проекта прямо сейчас!
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.

Необходимо разработать механизм (скрипт) сканирования сайтов (чаще всего интернет-магазины) с возможностью получения сигнального сообщения (alert) о появлении на сайте любых изменений и проверка этих изменений на предмет наличия запрещенных товаров или ссылок на сайты которые торгуют запрещенными товарами (черный список стоп слов будет достаточно большим и желательно чтобы находился отдельно и был доступен для редактирования). Необходимо так же проработать механизм обхода запрета на сканирование.

У скрипта должен быть небольшой интерфейс, типо добавлять сайты, и добавлять стоп слова.

Более детальное ТЗ будет разработано с исполнителем.

По времени ограничений нет, но в пределах разумного.

Прошу писать разумную стоимость, в данной теме разбираюсь т.к. постоянно сталкиваюсь с подобными задачами, и оплачивать 100 у.е. за каждый час работы никто не будет.

10 лет назад
motos
43 годаУкраина
15 лет в сервисе
Был
4 года назад
  • Похожие заказы

  • Рабочая консоль для соц-сети Instagram

    Нужна рабочая консоль для инстаграмма. Через которую можно: 1. Публиковать новости. С описаниями. (Комментами) 2. Общаться с другими. (Kik) 3. Отслеживать точное кол-во подписчиков. 4. Отслеживать прирост подписчиков за определенный промежуток времени. ...

    Веб-программирование3 заявки
    Закрыт
    10 лет назад

  • Интеграция Чата

    $40

    Интеграция чата системы Чатовод (www.chatovod.ru/) в cms PHP Melody версии 2.01 на сколько я понял из предоставляемых ими модулями (чатовод) на примере DLE просто нужно правильно приписать конфигурацию системы, чтоб зарегистрированный пользователь сайта входил в чат ...

    Веб-программирование1 исполнитель
    Завершен
    10 лет назад

  • Скрипт для перенаправления запросов на PHP

    Требуется скрипт для перенаправления запросов, пришедших на сайт, на другой сайт, и полный возврат того, что выдает другой сайт. Технологии: php, в виде одностраничного скрипта Срок изготовления - 3 дня Поведение: скрипт расположен на независимом хостинге. Он обрабатывает ...

    PHP
    Веб-программирование1 исполнитель
    Завершен
    10 лет назад

  • Подправить РНР-скрипт отправки письма с сайта

    Здравствуйте. Необходимо подправить рнр-скрипт отправки сообщения на электронный адрес. На данный момент скрипт отправляет письмо без каких-либо параметров + открывает новое окно браузера (которое не нужно). Необходимо его чуть усовершенствовать и подправить. Подробнее, что надо сделать + исходные ...

    Веб-программирование1 исполнитель
    Завершен
    10 лет назад

  • Сверстать шаблон под Джумла 2.5

    $80

    Есть шаблон на BootStrap: wrapbootstrap.com/preview/WB0825GG7 Шаблон будет куплен и предоставлен исполнителю для работы. Надо переверстать его на джумла 2.5 ВАЖНО: Верстка HTML5, все эффекты должны быть сохранены и работать на джумле, в частности ЧАВО, портфолио, стили большинства ...

    Веб-программирование5 заявок
    Закрыт
    10 лет назад

  • Комплекс работ по модернизации

    $600

    Есть сервис по сбору позиций в поисковых системах, необходимо осуществить комплекс работ по модернизации сервиса: Необходимо поправить несколько скриптов, написать скрипт для удаления устаревших данных и проверки на наличие места свободного

    Веб-программирование4 заявки
    Закрыт
    10 лет назад