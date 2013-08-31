Нужна рабочая консоль для инстаграмма. Через которую можно: 1. Публиковать новости. С описаниями. (Комментами) 2. Общаться с другими. (Kik) 3. Отслеживать точное кол-во подписчиков. 4. Отслеживать прирост подписчиков за определенный промежуток времени. ...
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Необходимо разработать механизм (скрипт) сканирования сайтов (чаще всего интернет-магазины) с возможностью получения сигнального сообщения (alert) о появлении на сайте любых изменений и проверка этих изменений на предмет наличия запрещенных товаров или ссылок на сайты которые торгуют запрещенными товарами (черный список стоп слов будет достаточно большим и желательно чтобы находился отдельно и был доступен для редактирования). Необходимо так же проработать механизм обхода запрета на сканирование.
У скрипта должен быть небольшой интерфейс, типо добавлять сайты, и добавлять стоп слова.
Более детальное ТЗ будет разработано с исполнителем.
По времени ограничений нет, но в пределах разумного.
Прошу писать разумную стоимость, в данной теме разбираюсь т.к. постоянно сталкиваюсь с подобными задачами, и оплачивать 100 у.е. за каждый час работы никто не будет.
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