Необходимо разработать механизм (скрипт) сканирования сайтов (чаще всего интернет-магазины) с возможностью получения сигнального сообщения (alert) о появлении на сайте любых изменений и проверка этих изменений на предмет наличия запрещенных товаров или ссылок на сайты которые торгуют запрещенными товарами (черный список стоп слов будет достаточно большим и желательно чтобы находился отдельно и был доступен для редактирования). Необходимо так же проработать механизм обхода запрета на сканирование.

У скрипта должен быть небольшой интерфейс, типо добавлять сайты, и добавлять стоп слова.

Более детальное ТЗ будет разработано с исполнителем.

По времени ограничений нет, но в пределах разумного.

Прошу писать разумную стоимость, в данной теме разбираюсь т.к. постоянно сталкиваюсь с подобными задачами, и оплачивать 100 у.е. за каждый час работы никто не будет.