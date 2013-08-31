Комплекс работ по модернизации

$600
Веб-программированиеЗакрыт4 заявки147 просмотров
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Есть сервис по сбору позиций в поисковых системах, необходимо осуществить комплекс работ по модернизации сервиса:

Необходимо поправить несколько скриптов, написать скрипт для удаления устаревших данных и проверки на наличие места свободного

10 лет назад
Koshak01
47 летРоссия
17 лет в сервисе
Был
5 месяцев назад
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