HTML5 калькулятор Раздвижных Шкафов

На сайте http://womtalk.com/ я хаком розрешил гостям добавлять новости. Нужно добавить необезательное поле email когда пользуватели добавляют новости. И сбоку поля сделать чекбокс подписатся на коментарии.
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Нужно сделать калькулятор Медиатек для сайта styletown.ru
есть база готовых моделей, нужно получить возможность составлять из них раздвижной шкаф с возможностью посмотреть и расчитать смету ( вот пример шкафа - http://styletown.ru/razdvizhnye-shkafy/komplekt-peredvizhnyh-i-stacionarnyh-stellazhej-uglovoj-mediateka.html)
никаких Флешей, только HTML5 c канвасом
Подробное ТЗ предоставлю
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