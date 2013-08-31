HTML5 калькулятор Раздвижных Шкафов

$500
Веб-программированиеЗакрыт7 заявок205 просмотров
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Нужно сделать калькулятор Медиатек для сайта styletown.ru

есть база готовых моделей, нужно получить возможность составлять из них раздвижной шкаф с возможностью посмотреть и расчитать смету ( вот пример шкафа - http://styletown.ru/razdvizhnye-shkafy/komplekt-peredvizhnyh-i-stacionarnyh-stellazhej-uglovoj-mediateka.html)

никаких Флешей, только HTML5 c канвасом

Подробное ТЗ предоставлю

HTML
10 лет назад
Koshak01
47 летРоссия
17 лет в сервисе
Был
5 месяцев назад
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