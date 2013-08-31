Переписать вебдрайвер на java под php

Здравствуйте! Нужно сделать плавающий виджет в сайдбаре как здесь: http://sozdaiblog.ru/dizayn-bloga/kak-sdelaty-plavayushtiy-blok-v-saydbare.html Чтобы понять о чем говорю, прокрутите страницу в примере выше вниз. Когда стандартные виджеты в боковой панели заканчиваются, то появляется плавающий виджет с формой подписки, который прилипает к ...