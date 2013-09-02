Подправить РНР-скрипт отправки письма с сайта

Есть шаблон на BootStrap: wrapbootstrap.com/preview/WB0825GG7 Шаблон будет куплен и предоставлен исполнителю для работы. Надо переверстать его на джумла 2.5 ВАЖНО: Верстка HTML5, все эффекты должны быть сохранены и работать на джумле, в частности ЧАВО, портфолио, стили большинства ...
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Здравствуйте.
Необходимо подправить рнр-скрипт отправки сообщения на электронный адрес.
На данный момент скрипт отправляет письмо без каких-либо параметров + открывает новое окно браузера (которое не нужно).
Необходимо его чуть усовершенствовать и подправить.
Подробнее, что надо сделать + исходные страницы в прикрепленном архиве
Порядок работы:
- выбираю вас исполнителем
- высылаете файлы
- я проверяю у себя на сервере
- если все работает: оплачиваю и обмениваемся отзывами.
Спасибо
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