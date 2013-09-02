Подправить РНР-скрипт отправки письма с сайта

Здравствуйте.

Необходимо подправить рнр-скрипт отправки сообщения на электронный адрес.

На данный момент скрипт отправляет письмо без каких-либо параметров + открывает новое окно браузера (которое не нужно).

Необходимо его чуть усовершенствовать и подправить.

Подробнее, что надо сделать + исходные страницы в прикрепленном архиве

Порядок работы:

- выбираю вас исполнителем

- высылаете файлы

- я проверяю у себя на сервере

- если все работает: оплачиваю и обмениваемся отзывами.

Спасибо