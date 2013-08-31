Требуется веб программист

Требуется скрипт для перенаправления запросов, пришедших на сайт, на другой сайт, и полный возврат того, что выдает другой сайт. Технологии: php, в виде одностраничного скрипта Срок изготовления - 3 дня Поведение: скрипт расположен на независимом хостинге. Он обрабатывает ...
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Необходимы знания php/kohana,jquery.css
Загруженность 4-6 часов в день, длительное сотрудничество!
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