Битрикс изменить шаблон catalog.section.list

$100
Веб-программированиеЗакрыт8 заявок162 просмотра
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Изменить чтобы код на выводе получился такой:

Название раздела

Название подраздела

Название подраздела

Название подраздела

Название подраздела

Название раздела

Название подраздела

Название подраздела

Название подраздела

Название подраздела

10 лет назад
lenka1985
Лена 
35 летРоссия
10 лет в сервисе
Была
6 лет назад
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