Битрикс изменить шаблон catalog.section.list

Есть шаблон на BootStrap: wrapbootstrap.com/preview/WB0825GG7 Шаблон будет куплен и предоставлен исполнителю для работы. Надо переверстать его на джумла 2.5 ВАЖНО: Верстка HTML5, все эффекты должны быть сохранены и работать на джумле, в частности ЧАВО, портфолио, стили большинства ...