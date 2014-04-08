Скрипт для перенаправления запросов на PHP

Изменить чтобы код на выводе получился такой: Название раздела Название подраздела ...
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Требуется скрипт для перенаправления запросов, пришедших на сайт, на другой сайт, и полный возврат того, что выдает другой сайт.
Технологии: php, в виде одностраничного скрипта
Срок изготовления - 3 дня
Поведение: скрипт расположен на независимом хостинге. Он обрабатывает все запросы, пришедшие на сайт на этом хостинге (скажем, подвязанного на домен mainsite.ru)
Скрипт перенаправляет запрос на другой сайт (скажем hiddensite.ru), получает от него результатирующий запрос и возвращает клиенту, как ответ с сайта mainsite.ru. Запросы могут быть к html документам картинкам, файлам, чему угодно...
Фактически имитируется другой сайт.
Также требуется настройка прямо в скрипте удаления-добавления любых header запроса и возможность переписывания содержимого заголовка туда-обратно. Например, от hiddensite.ru пришло
Set-Cookie: ASP.NET_SessionId=i51epns1ch5ev3iewrd5rj12; path=/; HttpOnly
с mainsite.ru ушло
Set-Cookie: PHP_SessionId=i51epns1ch5ev3iewrd5rj12; path=/; HttpOnly
но при обратном запросе на hiddensite.ru должно снова приходить Set-Cookie: ASP.NET_SessionId=i51...
Это должно быть просто настраиваемо сверху скрипта, как и любые другие параметры
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