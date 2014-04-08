Скрипт для перенаправления запросов на PHP

Веб-программированиеЗавершен2 заявки166 просмотров
Найдите исполнителя для вашего проекта прямо сейчас!
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.

Требуется скрипт для перенаправления запросов, пришедших на сайт, на другой сайт, и полный возврат того, что выдает другой сайт.

Технологии: php, в виде одностраничного скрипта

Срок изготовления - 3 дня

Поведение: скрипт расположен на независимом хостинге. Он обрабатывает все запросы, пришедшие на сайт на этом хостинге (скажем, подвязанного на домен mainsite.ru)

Скрипт перенаправляет запрос на другой сайт (скажем hiddensite.ru), получает от него результатирующий запрос и возвращает клиенту, как ответ с сайта mainsite.ru. Запросы могут быть к html документам картинкам, файлам, чему угодно...

Фактически имитируется другой сайт.

Также требуется настройка прямо в скрипте удаления-добавления любых header запроса и возможность переписывания содержимого заголовка туда-обратно. Например, от hiddensite.ru пришло

Set-Cookie: ASP.NET_SessionId=i51epns1ch5ev3iewrd5rj12; path=/; HttpOnly

с mainsite.ru ушло

Set-Cookie: PHP_SessionId=i51epns1ch5ev3iewrd5rj12; path=/; HttpOnly

но при обратном запросе на hiddensite.ru должно снова приходить Set-Cookie: ASP.NET_SessionId=i51...

Это должно быть просто настраиваемо сверху скрипта, как и любые другие параметры

PHP
10 лет назад
alexds1606
Алексей 
46 летРоссия
12 лет в сервисе
Был
5 лет назад
Выбранный исполнитель
ImJoNOs
35 летРоссия
10 лет в сервисе
Был
8 лет назад
10 лет назад
$50
2 дня
Сделано хорошо
Все отлично.
  • Похожие заказы

  • Подправить РНР-скрипт отправки письма с сайта

    Здравствуйте. Необходимо подправить рнр-скрипт отправки сообщения на электронный адрес. На данный момент скрипт отправляет письмо без каких-либо параметров + открывает новое окно браузера (которое не нужно). Необходимо его чуть усовершенствовать и подправить. Подробнее, что надо сделать + исходные ...

    Веб-программирование1 исполнитель
    Завершен
    10 лет назад

  • Сверстать шаблон под Джумла 2.5

    $80

    Есть шаблон на BootStrap: wrapbootstrap.com/preview/WB0825GG7 Шаблон будет куплен и предоставлен исполнителю для работы. Надо переверстать его на джумла 2.5 ВАЖНО: Верстка HTML5, все эффекты должны быть сохранены и работать на джумле, в частности ЧАВО, портфолио, стили большинства ...

    Веб-программирование5 заявок
    Закрыт
    10 лет назад

  • Комплекс работ по модернизации

    $600

    Есть сервис по сбору позиций в поисковых системах, необходимо осуществить комплекс работ по модернизации сервиса: Необходимо поправить несколько скриптов, написать скрипт для удаления устаревших данных и проверки на наличие места свободного

    Веб-программирование4 заявки
    Закрыт
    10 лет назад

  • Переписать вебдрайвер на java под php

    $500

    Существует selenium webdriver на php https://github.com/Element-34/php-webdriver. Драйвер реализует базовый функционал вебдрайвера. Нужен более расширенный функционал, например классы элементов input, select (в т.ч. с методом выбора случайного элемента). В принципе это обветка, упрощающая работу с формами ...

    PHP
    Веб-программирование2 заявки
    Закрыт
    10 лет назад

  • PHP программирование

    Доброе время суток, Нужно дописать небольшой скрипт, который парсить ссылки с новостей. Авторизация на сайте написана нужен сам парсинг дописать, работы на 1-2 часа.

    PHP
    Веб-программирование1 исполнитель
    Завершен
    10 лет назад

  • HTML5 калькулятор Раздвижных Шкафов

    $500

    Нужно сделать калькулятор Медиатек для сайта styletown.ru есть база готовых моделей, нужно получить возможность составлять из них раздвижной шкаф с возможностью посмотреть и расчитать смету ( вот пример шкафа - http://styletown.ru/razdvizhnye-shkafy/komplekt-peredvizhnyh-i-stacionarnyh-stellazhej-uglovoj-mediateka.html) никаких Флешей, только HTML5 c канвасом Подробное ...

    HTML
    Веб-программирование7 заявок
    Закрыт
    10 лет назад

  • Доработка ДЛЕ

    На сайте http://womtalk.com/ я хаком розрешил гостям добавлять новости. Нужно добавить необезательное поле email когда пользуватели добавляют новости. И сбоку поля сделать чекбокс подписатся на коментарии.

    Веб-программированиенет заявок
    Закрыт
    10 лет назад

  • Собрать данные с сайта

    $10

    Нужен программист, который сможет разово собрать весь список ссылок с определенных разделов на сайте. Работа несложная, скрипт нам не нужен, а только готовая информация. Срок на работу 3-4 часа, по цене нужно бюджетное. Все описано подробно ...

    Веб-программирование8 заявок
    Закрыт
    10 лет назад