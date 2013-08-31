Рабочая консоль для соц-сети Instagram

Веб-программированиеЗакрыт3 заявки117 просмотров
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Нужна рабочая консоль для инстаграмма.

Через которую можно:

1. Публиковать новости. С описаниями. (Комментами)

2. Общаться с другими. (Kik)

3. Отслеживать точное кол-во подписчиков.

4. Отслеживать прирост подписчиков за определенный промежуток времени.

5. Давать доступ к странице без пароля.

6. Автоматически одобрять заявки (если профиль скрыт)

7. Возможность откладывать публикации, (таймер, чтобы выставил время и он сам запостил картинку)

Это должен быть сайт, который будет работать 24/7

Основное – это давать доступ к возможности публиковать фотографии другом человеку. Т. к. в инстаграме это возможно только если человек знает логин/пароль от страницы а это очень не безопасно. Нужно сделать что-то вроде возможности добавить человека в администраторы.

10 лет назад
simanov52
Алексей 
35 летБеларусь
10 лет в сервисе
Был
10 лет назад
6 отзывов(-2)
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