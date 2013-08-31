Рабочая консоль для соц-сети Instagram

Интеграция чата системы Чатовод (www.chatovod.ru/) в cms PHP Melody версии 2.01 на сколько я понял из предоставляемых ими модулями (чатовод) на примере DLE просто нужно правильно приписать конфигурацию системы, чтоб зарегистрированный пользователь сайта входил в чат ...
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Нужна рабочая консоль для инстаграмма.
Через которую можно:
1. Публиковать новости. С описаниями. (Комментами)
2. Общаться с другими. (Kik)
3. Отслеживать точное кол-во подписчиков.
4. Отслеживать прирост подписчиков за определенный промежуток времени.
5. Давать доступ к странице без пароля.
6. Автоматически одобрять заявки (если профиль скрыт)
7. Возможность откладывать публикации, (таймер, чтобы выставил время и он сам запостил картинку)
Это должен быть сайт, который будет работать 24/7
Основное – это давать доступ к возможности публиковать фотографии другом человеку. Т. к. в инстаграме это возможно только если человек знает логин/пароль от страницы а это очень не безопасно. Нужно сделать что-то вроде возможности добавить человека в администраторы.
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