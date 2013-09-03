Здравствуйте!

Ищу программиста php для долгосрочного сотрудничества!

На данный момент основная проблемма: сайт не работает в Internet Explorer. Во всех других браузерах работает нормально. Скорее всего необходимо добавить новое объявление DOCTYPE. Validator выдает кучу ошибок.

сайт: www.azard-shop.ru

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