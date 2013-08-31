Разработка модуля для DLE 10 (UTF-8)

Требуется качественно сделать следующее: 1. Написать модуль для оплаты системой platron и установить на сайт. 2. Сделать возможность заказа и оплаты без регистрации просто заполнив анкету (как в тестовом магазине платрона) 3. Установить опросник на базе вконтакте 4. Поменять ...
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Доброго времени суток. Необходимо разработать модуль/хак добавляющий в DLE новый тип дополнительного поля "связанные элементы".
Само поле по сути является текстовой строкой, с перечислением ID новостей через запятую (без пробелов). Т.е. при получении значения поля должно выводится что то вроде "14" или "14,2,6,19" (без кавычек).
Если в поле указана 1 новость, то запятая после нее не ставится. Нужно делать проверку при сохранении (чтобы запятая не затесалась, т.к. мы не знаем сколько ID окажется в строке заранее - может мы только добавили 1 ID, а может удалили 2 из 3х.). Либо ваш вариант решения данного вопроса с запятой в варианте когда указан ID только одной новости.
Вся соль в добавлении и редактировании содержимого поля. Схематичное изображение интерфейса в приложении.
Как должно работать:
щелкаем на синюю строку - начинаем писать название новости либо любой кусок из названия - появляется список всех новостей в названии которых присутствует введенная фраза - щелкаем по нужной - она появляется в списке, а под ней появляется поле для добавления еще одной новости.
справа от всех добавленных новостей крестики - для исключения из списка.
при повторном открытии новости - список ID должен считываться и отображаться в том же виде как при добавлении, т.е. в виде названий.
стилизовать необходимо под интерфейс выбора категорий к которым относится новость, как в 10 версии DLE, с тем отличием, что название каждого элемента (новости) должно находится на новой строке.
Жду предложений с ценами и сроками. Если вы не уверены, что реализуете все согласно ТЗ, можете не писать.
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