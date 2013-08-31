Разработка модуля для DLE 10 (UTF-8)

Доброго времени суток. Необходимо разработать модуль/хак добавляющий в DLE новый тип дополнительного поля "связанные элементы".

Само поле по сути является текстовой строкой, с перечислением ID новостей через запятую (без пробелов). Т.е. при получении значения поля должно выводится что то вроде "14" или "14,2,6,19" (без кавычек).

Если в поле указана 1 новость, то запятая после нее не ставится. Нужно делать проверку при сохранении (чтобы запятая не затесалась, т.к. мы не знаем сколько ID окажется в строке заранее - может мы только добавили 1 ID, а может удалили 2 из 3х.). Либо ваш вариант решения данного вопроса с запятой в варианте когда указан ID только одной новости.

Вся соль в добавлении и редактировании содержимого поля. Схематичное изображение интерфейса в приложении.

Как должно работать:

щелкаем на синюю строку - начинаем писать название новости либо любой кусок из названия - появляется список всех новостей в названии которых присутствует введенная фраза - щелкаем по нужной - она появляется в списке, а под ней появляется поле для добавления еще одной новости.

справа от всех добавленных новостей крестики - для исключения из списка.

при повторном открытии новости - список ID должен считываться и отображаться в том же виде как при добавлении, т.е. в виде названий.

стилизовать необходимо под интерфейс выбора категорий к которым относится новость, как в 10 версии DLE, с тем отличием, что название каждого элемента (новости) должно находится на новой строке.

Жду предложений с ценами и сроками. Если вы не уверены, что реализуете все согласно ТЗ, можете не писать.