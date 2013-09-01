Drupal (работа с views и php)

Нужен человек что бы знал вьювс идеально и php мог прописать четко для разных блоков и типов.

Задача:

Вывести views прописать php для блоков . Т.е формируем блок или еще что то..его надо вывести в определенных местах с определенными полями ..Для этого надо создать views + прописать php