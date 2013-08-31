Необходимо разработать механизм (скрипт) сканирования сайтов (чаще всего интернет-магазины) с возможностью получения сигнального сообщения (alert) о появлении на сайте любых изменений и проверка этих изменений на предмет наличия запрещенных товаров или ссылок на сайты которые ...