Доработка DLE 10

Нужен человек что бы знал вьювс идеально и php мог прописать четко для разных блоков и типов. Задача: Вывести views прописать php для блоков . Т.е формируем блок ...
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Требуется модификация DLE 10 под новостник! Для этого нужно будет написать несколько несложных модулей + переписать код DLE.
Новостник должен быть нечто вроде вот этого примера: today-news.su (на DLE), sharpnews.ru, и тд.
Все подробности только по аське или скайпу.
Бюджет может быть увеличен (если будет обоснован) или же куплю уже готовый исходник, если кто-то уже работал с подобной модификацией.
П.Ы. опязательно проверяю испонительной на честность. Кидал просьба идти лесом!
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