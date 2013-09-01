Доработка DLE 10

$250
Веб-программированиеЗакрыт2 заявки96 просмотров
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Требуется модификация DLE 10 под новостник! Для этого нужно будет написать несколько несложных модулей + переписать код DLE.

Новостник должен быть нечто вроде вот этого примера: today-news.su (на DLE), sharpnews.ru, и тд.

Все подробности только по аське или скайпу.

Бюджет может быть увеличен (если будет обоснован) или же куплю уже готовый исходник, если кто-то уже работал с подобной модификацией.

П.Ы. опязательно проверяю испонительной на честность. Кидал просьба идти лесом!

10 лет назад
Animal2011
Андрей 
36 летКазахстан
11 лет в сервисе
Был
10 лет назад
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