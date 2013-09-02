Поиск по двух таблицах в базе данных

Веб-программированиеЗавершен6 заявок156 просмотров
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Нужно сделать поиск по двух таблицах в базе данных

Например:

из таблицы " katalog " вывести в левый div-блок

из таблицы " super " вывести в правый div-блок

В обеих таблицах данные одинаковые только названия разные

Пример базы данных:

--------------------------------------------------------------

CREATE TABLE IF NOT EXISTS `katalog` (

`id` int(5) NOT NULL AUTO_INCREMENT,

`name` varchar(250) DEFAULT NULL,

`text` varchar(250) DEFAULT NULL,

`adres` varchar(250) DEFAULT NULL,

`foto` varchar(250) DEFAULT NULL,

PRIMARY KEY (`id`)

) ENGINE=MyISAM DEFAULT CHARSET=utf8 AUTO_INCREMENT=120 ;

10 лет назад
dimon77
Дима 
39 летУкраина
10 лет в сервисе
Был
10 лет назад
Выбранный исполнитель
developer_as
Антон 
34 годаУкраина
13 лет в сервисе
Был
8 лет назад
10 лет назад
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