Создать на сайте личный кабинет и дневники

Нужен человек что бы знал вьювс идеально и php мог прописать четко для разных блоков и типов. Задача: Вывести views прописать php для блоков . Т.е формируем блок ...
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Сайт на движке Joomla.
Нужно создать интуитивно понятный личный кабинет + форму для ведения дневников.
По типу сайта http://www.diets.ru/.
Указывайте сумму и приблизительные сроки.
Примеры подобной работы обязательны.
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