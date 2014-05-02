Boniel

Кристина Boniel

 
34 годаУкраина/Запорожье
11 лет на фриланс-бирже
Была
5 лет назад
Я знаю толк в написании качественного контента (копирайт, рерайт)!

Приветствую Вас!

Можете быть уверены, что воспользовавшись моими услугами, вы останетесь довольны, так как я ВСЕГДА УЧИТЫВАЮ ПОЖЕЛАНИЯ ЗАКАЗЧИКА, люблю дело, которым занимаюсь, а также постоянно повышаю свои профессиональные навыки.

Интуитивная грамотность подкреплена высшим образованием (социальный педагог/практический психолог).

Опыт работы в сфере копирайтинга - 6 лет.

Написание текстов - мой ОСНОВНОЙ ВИД ДЕЯТЕЛЬНОСТИ!

Контент – не просто набор букв, а средство увеличения ваших продаж. Если вашей целью является хороший результат – обращайтесь ко мне!

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УСЛУГИ И ЦЕНЫ:

1. Копирайтинг. От 4 $ за 1000 символов (цена зависит от сложности темы и срочности заказа).

1.1. Текст на главную страницу сайта - от 6 $ за 1000 символов.

1.2. Информационный текст - от 4 $ за 1000 символов.

1.3. Описание товара - от 4 $ за 1000 символов.

2. Рекламный (продающий) текст (цена обсуждается индивидуально).

3. Продающий текст для одностраничника (цена обсуждается индивидуально).

4. Рерайтинг (глубокий) - от 3 $ за 1000 символов.

5. Корректировка и редактирование текстов - 1-2 $ за 1000 символов.

6. Написание SEO-статей - от 4 $ за 1000 символов.

7. Нейминг, Слоган, Хэдлайн – 30 $.

9. Другие виды текстов (стоимость обсуждается индивидуально).

10. Переводы с английского на русский, с русского на английский любой сложности (стоимость обсуждается индивидуально).

11. SMM администрирование и ведение групп в социальных сетях (стоимость обсуждается индивидуально).

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Оплата – Webmoney (WMZ, WMR, WMU), ЯД, карта ПриватБанк.

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СОТРУДНИЧЕСТВО СО МНОЙ - ЭТО:

1. Качество. Творческий подход, креативность и богатый словарный запас – мои помощники в создании «живых» текстов, которые хочется читать. Стилистика, орфография и пунктуация каждой статьи всегда тщательно проверены и отточены.

2. Ответственность. Сроки выполнения работ всегда строго соблюдаются, так как я ценю время и доверие заказчика.

3. Скидки. Постоянные клиенты, а также клиенты, порекомендовавшие меня своим знакомым, обязательно получают скидки на покупку моих статей. Процент скидки оговаривается индивидуально.

4. Послепродажное обслуживание. В случае возникновения у заказчика конструктивного замечания по выполненной работе, корректировка текста проводится совершенно бесплатно.

5. Постоянная связь. Высокоскоростной интернет позволяет мне всегда оставаться на связи и общаться с клиентами через Skype, E-mail, ICQ либо посредством приватных сообщений на ресурсе Weblancer.

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Мои некоторые крупные КЛИЕНТЫ:

• Сайт об оружии http://www.arsenalarm.com/

• Цветочный интернет-магазин http://www.artflora.org/

• Интернет журнал о Турции http://www.diabeachclub.com/

• Женский интернет журнал http://womanjour.ru/

• Отель «DianaPalace» (раздел «Экскурсии по Сочи») http://dianapalace.ru/

• Туристический портал http://travel.tickets.ua/

• Информационный портал http://budem-krasivy.ru/

• Информационный портал о здоровье http://altai-zdrav.ru/

• Сайт о психологии http://individual.su/home

• Сайт о дизайне интерьеров http://dizinter.ru/

• Информационный сайт на IT-тематику http://winplex.ru/

• Сайт цветоводов-любителей http://www.florets.ru/

• Мастерская-магазин флористики «Flower Edem» http://floweredem.com/

• Туристический портал http://virtune.ru/

И много других хороших людей! ПРИСОЕДИНЯЙТЕСЬ!

Буду рада интересному и продуктивному сотрудничеству. И не забывайте, что сайт встречают по дизайну, а провожают по текстам! :)

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Отзывы заказчиков
krassav43g
41 годРоссия
12 лет в сервисе
Был
2 года назад
$300
10 баллов
9 лет назад
Наполнить товарные позиции текстом
Кристина пишет как бог
Лучший заказчик на вэблансере! :) Четкое задание, моментальная оплата. Рекомендую!
Ответный отзыв
ponomaki
Кирилл 
32 годаРоссия
10 лет в сервисе
Был
2 месяца назад
$20
10 баллов
10 лет назад
Название для 80ти букетов
Отличная работа в обговореные сроки!
Четко поставленная задача, своевременная оплата, доброжелательное общение! Буду рада дальнейшему сотрудничеству с Кириллом. Рекомендую его как порядочного заказчика!
Ответный отзыв
dpserega
36 летУкраина
10 лет в сервисе
Был
6 месяцев назад
$50
10 баллов
10 лет назад
Статья про медицинские халаты
Творческий подход, с соблюдением ТЗ. Оперативно и чётко. Рекомендую!
Очень довольна сотрудничеством! Задачи и требования поставлены четко и понятно. Оплата работы мгновенная! Всем рекомендую Сергея как порядочного и вежливого заказчика, с которым легко и приятно работать!
Ответный отзыв
scraggy
45 летРоссия
16 лет в сервисе
Был
6 месяцев назад
$5
10 баллов
10 лет назад
Набор текста
Работа выполнена быстро и качественно! Рекомендую всем!
Дмитрий прекрасный заказчик, понятно изложивший суть задания и моментально оплативший работу! Рекомендую всем!
Ответный отзыв
AlexCSR
33 годаРоссия
16 лет в сервисе
Был
7 лет назад
$40
10 баллов
10 лет назад
Описания для флеш-игр гонок
Заказывал Кристине уникальные тексты про мультипликационных героев. Работа была выполнена хорошо, качественно. Очень понравился стиль изложения: тексты очень живые, написаны с душой. Сроки выдержаны, комментарии учтены. Всё на высшем уровне. Рекомендую!
Рада сотрудничеству с Александром! Интересное задание, четко составленное и понятное ТЗ, быстрая оплата! Спасибо! Рекомендую Александра как отличного заказчика!
Ответный отзыв
Копирайтинг
16 отзывов
$1/час
от $1от 1 дня
#200
Нейминг и Слоганы
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