Я знаю толк в написании качественного контента (копирайт, рерайт)!

Приветствую Вас!

Можете быть уверены, что воспользовавшись моими услугами, вы останетесь довольны, так как я ВСЕГДА УЧИТЫВАЮ ПОЖЕЛАНИЯ ЗАКАЗЧИКА, люблю дело, которым занимаюсь, а также постоянно повышаю свои профессиональные навыки.

Интуитивная грамотность подкреплена высшим образованием (социальный педагог/практический психолог).

Опыт работы в сфере копирайтинга - 6 лет.

Написание текстов - мой ОСНОВНОЙ ВИД ДЕЯТЕЛЬНОСТИ!

Контент – не просто набор букв, а средство увеличения ваших продаж. Если вашей целью является хороший результат – обращайтесь ко мне!

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УСЛУГИ И ЦЕНЫ:

1. Копирайтинг. От 4 $ за 1000 символов (цена зависит от сложности темы и срочности заказа).

1.1. Текст на главную страницу сайта - от 6 $ за 1000 символов.

1.2. Информационный текст - от 4 $ за 1000 символов.

1.3. Описание товара - от 4 $ за 1000 символов.

2. Рекламный (продающий) текст (цена обсуждается индивидуально).

3. Продающий текст для одностраничника (цена обсуждается индивидуально).

4. Рерайтинг (глубокий) - от 3 $ за 1000 символов.

5. Корректировка и редактирование текстов - 1-2 $ за 1000 символов.

6. Написание SEO-статей - от 4 $ за 1000 символов.

7. Нейминг, Слоган, Хэдлайн – 30 $.

9. Другие виды текстов (стоимость обсуждается индивидуально).

10. Переводы с английского на русский, с русского на английский любой сложности (стоимость обсуждается индивидуально).

11. SMM администрирование и ведение групп в социальных сетях (стоимость обсуждается индивидуально).

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Оплата – Webmoney (WMZ, WMR, WMU), ЯД, карта ПриватБанк.

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СОТРУДНИЧЕСТВО СО МНОЙ - ЭТО:

1. Качество. Творческий подход, креативность и богатый словарный запас – мои помощники в создании «живых» текстов, которые хочется читать. Стилистика, орфография и пунктуация каждой статьи всегда тщательно проверены и отточены.

2. Ответственность. Сроки выполнения работ всегда строго соблюдаются, так как я ценю время и доверие заказчика.

3. Скидки. Постоянные клиенты, а также клиенты, порекомендовавшие меня своим знакомым, обязательно получают скидки на покупку моих статей. Процент скидки оговаривается индивидуально.

4. Послепродажное обслуживание. В случае возникновения у заказчика конструктивного замечания по выполненной работе, корректировка текста проводится совершенно бесплатно.

5. Постоянная связь. Высокоскоростной интернет позволяет мне всегда оставаться на связи и общаться с клиентами через Skype, E-mail, ICQ либо посредством приватных сообщений на ресурсе Weblancer.

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Мои некоторые крупные КЛИЕНТЫ:

• Сайт об оружии http://www.arsenalarm.com/

• Цветочный интернет-магазин http://www.artflora.org/

• Интернет журнал о Турции http://www.diabeachclub.com/

• Женский интернет журнал http://womanjour.ru/

• Отель «DianaPalace» (раздел «Экскурсии по Сочи») http://dianapalace.ru/

• Туристический портал http://travel.tickets.ua/

• Информационный портал http://budem-krasivy.ru/

• Информационный портал о здоровье http://altai-zdrav.ru/

• Сайт о психологии http://individual.su/home

• Сайт о дизайне интерьеров http://dizinter.ru/

• Информационный сайт на IT-тематику http://winplex.ru/

• Сайт цветоводов-любителей http://www.florets.ru/

• Мастерская-магазин флористики «Flower Edem» http://floweredem.com/

• Туристический портал http://virtune.ru/

И много других хороших людей! ПРИСОЕДИНЯЙТЕСЬ!

Буду рада интересному и продуктивному сотрудничеству. И не забывайте, что сайт встречают по дизайну, а провожают по текстам! :)

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