Приветствую Вас!
Можете быть уверены, что воспользовавшись моими услугами, вы останетесь довольны, так как я ВСЕГДА УЧИТЫВАЮ ПОЖЕЛАНИЯ ЗАКАЗЧИКА, люблю дело, которым занимаюсь, а также постоянно повышаю свои профессиональные навыки.
Интуитивная грамотность подкреплена высшим образованием (социальный педагог/практический психолог).
Опыт работы в сфере копирайтинга - 6 лет.
Написание текстов - мой ОСНОВНОЙ ВИД ДЕЯТЕЛЬНОСТИ!
Контент – не просто набор букв, а средство увеличения ваших продаж. Если вашей целью является хороший результат – обращайтесь ко мне!
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УСЛУГИ И ЦЕНЫ:
1. Копирайтинг. От 4 $ за 1000 символов (цена зависит от сложности темы и срочности заказа).
1.1. Текст на главную страницу сайта - от 6 $ за 1000 символов.
1.2. Информационный текст - от 4 $ за 1000 символов.
1.3. Описание товара - от 4 $ за 1000 символов.
2. Рекламный (продающий) текст (цена обсуждается индивидуально).
3. Продающий текст для одностраничника (цена обсуждается индивидуально).
4. Рерайтинг (глубокий) - от 3 $ за 1000 символов.
5. Корректировка и редактирование текстов - 1-2 $ за 1000 символов.
6. Написание SEO-статей - от 4 $ за 1000 символов.
7. Нейминг, Слоган, Хэдлайн – 30 $.
9. Другие виды текстов (стоимость обсуждается индивидуально).
10. Переводы с английского на русский, с русского на английский любой сложности (стоимость обсуждается индивидуально).
11. SMM администрирование и ведение групп в социальных сетях (стоимость обсуждается индивидуально).
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Оплата – Webmoney (WMZ, WMR, WMU), ЯД, карта ПриватБанк.
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СОТРУДНИЧЕСТВО СО МНОЙ - ЭТО:
1. Качество. Творческий подход, креативность и богатый словарный запас – мои помощники в создании «живых» текстов, которые хочется читать. Стилистика, орфография и пунктуация каждой статьи всегда тщательно проверены и отточены.
2. Ответственность. Сроки выполнения работ всегда строго соблюдаются, так как я ценю время и доверие заказчика.
3. Скидки. Постоянные клиенты, а также клиенты, порекомендовавшие меня своим знакомым, обязательно получают скидки на покупку моих статей. Процент скидки оговаривается индивидуально.
4. Послепродажное обслуживание. В случае возникновения у заказчика конструктивного замечания по выполненной работе, корректировка текста проводится совершенно бесплатно.
5. Постоянная связь. Высокоскоростной интернет позволяет мне всегда оставаться на связи и общаться с клиентами через Skype, E-mail, ICQ либо посредством приватных сообщений на ресурсе Weblancer.
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Мои некоторые крупные КЛИЕНТЫ:
• Сайт об оружии http://www.arsenalarm.com/
• Цветочный интернет-магазин http://www.artflora.org/
• Интернет журнал о Турции http://www.diabeachclub.com/
• Женский интернет журнал http://womanjour.ru/
• Отель «DianaPalace» (раздел «Экскурсии по Сочи») http://dianapalace.ru/
• Туристический портал http://travel.tickets.ua/
• Информационный портал http://budem-krasivy.ru/
• Информационный портал о здоровье http://altai-zdrav.ru/
• Сайт о психологии http://individual.su/home
• Сайт о дизайне интерьеров http://dizinter.ru/
• Информационный сайт на IT-тематику http://winplex.ru/
• Сайт цветоводов-любителей http://www.florets.ru/
• Мастерская-магазин флористики «Flower Edem» http://floweredem.com/
• Туристический портал http://virtune.ru/
И много других хороших людей! ПРИСОЕДИНЯЙТЕСЬ!
Буду рада интересному и продуктивному сотрудничеству. И не забывайте, что сайт встречают по дизайну, а провожают по текстам! :)
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