Информационная seo-статья

$50
  1. Биржа фриланса
  2. Копирайтинг
Завершен1 заявка137 просмотров

Необходимо написать текст на тему "Виды освещения в ванной комнате".

Объем - 3000 символов.

Уникальность по Адвего - не менее 95%.

Ключи: свет в ванной (2 раза), освещение ванной (2 раза), диодное освещение ванной (2 раза).

11 лет назад
Boniel
35 лет
13 лет в сервисе
Была
7 лет назад

Выбранный исполнитель

Arthine
32 года
12 лет в сервисе
Был
3 года назад
11 лет назад
$9
1 день
Решила обратиться к Артуру, прочитав положительные отзывы о его работе. Написанная статья мне очень понравилась! Современно, интересно, качественно! Буду еще обращаться и рекомендовать другим!
Очень понравилось сотрудничество с Кристиной.

Заявки фрилансеров

Arthine
32 года
12 лет в сервисе
Был
3 года назад
11 лет назад

  • Похожие заказы

  • Пресс-релиз

    $10

    Очень важно чтоб вы понимали что такое пресс-релиз образцы здесь http://b2blogger.com/pressroom/ тему придумайте сами и предложите, пишем вот для этого сайта http://www.xn----7sbaffoeydgcckh5alzt4pzd.com.ua/ оплата 10$ по факту!

    Копирайтинг5 заявок
    Закрыт
    11 лет назад

  • Наполнение сайта, описание товаров

    Интересует оригинальное наполнение товарных позиций магазина. Описание, характеристики, изображение товара. 3000 товаров. Пример проекта: http://amurchik.com.ua/ Сколько будет стоить наполнение одного товара? В него входит: описание товара ( ...

    Копирайтинг15 заявок
    Закрыт
    11 лет назад

  • Собрать перечень названий статей

    Всем привет. Для недавно открывшегося женского журнала необходимо собрать темы для будущих статей, которые будут разбиты по категориям: Здоровье, Семья, Спорт, Мода, Хобби Для каждой категории ...

    Копирайтинг8 заявок
    Закрыт
    11 лет назад

  • Веб-райтер магазин керамической плитки

    Толковый Копирайтер для магазина керамической плитки на постоянно-сдельной основе: Требования: 1. Разбираться в теме керамической плитки, мозаики, керамограните и т.д. Иметь технические и специальные знания ...

    Копирайтинг7 заявок
    Закрыт
    11 лет назад

  • Написать 4 статьи на тему "Сайты, продвижение"

    Здравствуйте! Требуется написать 4 статьи для корпоративного блога, интересные и без воды. Объём одной статьи 1,5-2 тысячи знаков без пробелов. Темы и краткие планы статей исполниелю будут предоставлены. Проверка статей на уникальность программой Etxt, оплата ...

    Копирайтинг5 заявок
    Закрыт
    11 лет назад

  • Постинг – написание отзывов/мнений о продукте.

    Требуется написать и опубликовать отзывы на ресурсах-отзовиках (www.spr.ru и аналоги). Список площадок предоставляется. Товары – сантехника и прочее. Нужны обсуждения, вопросы и отзывы. Размер 1 отзыва – от ...

    Копирайтинг9 заявок
    Закрыт
    11 лет назад

  • Копирайтинг для новичков

    $100

    Нужно 3-5 исполнителей, которые в сутки пишут не менее 10 000 збп., для написания несложных небольших текстов, плюс рерайтинг. Даю исходники для рерайтинга и подробное ТЗ для копирайтинга. Обзор услуг. Цена копирайтинг 1000 ...

    Копирайтинг24 заявки
    Закрыт
    11 лет назад

  • Копирайт

    Необходимо написать 4-6 информационные стати по 2,5-3 тысяч символов. На тему - автоматизация с битрикс, что такое битрикс, Создание и продвижение сайтов. 35р 1000зн.

    Копирайтинг4 заявки
    Закрыт
    11 лет назад