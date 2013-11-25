Копирайтинг для новичков

$100
  1. Биржа фриланса
  2. Копирайтинг
Закрыт24 заявки455 просмотров

Нужно 3-5 исполнителей, которые в сутки пишут не менее 10 000 збп., для написания несложных небольших текстов, плюс рерайтинг. Даю исходники для рерайтинга и подробное ТЗ для копирайтинга.

Обзор услуг.

Цена копирайтинг 1000 збп. - 1$, рерайтинг 1000 збп. - 25 руб.

Оплата по факту, в день сдачи работы на вебмани.

11 лет назад
Nat13
36 лет
16 лет в сервисе
Была
6 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

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