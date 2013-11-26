Срочно!!! Нужен грамотный ответственный райтер. Предлагаю профессиональное длительное сотрудничество. Работа с текстами технического характера. Оплата 30 руб. за 1000 символов. Стабильность заказов гарантирую.
Рерайт: Диеты - Питание
Требуется несколько фрилансеров, для того чтобы сделать рерайт на заданные темы.
Cрок 1–3 дней. 1 статья – 1 тема
От вас требуется:
— Указать в проекте какой пакет (ы) вы хотете выполнить (не более 2 пакетов)
— Найти исходник
— Сделать качественный рерайт
— Прислать рерайт (с ссылкой на исходник!) на почту [email protected] c номером кошелька WM и суммой которую я должен оплатить из расчета 1$ за 1 тыс знаков. Оплата будет производится в течении 24–72 часов (в зависимости от загружености).
Каждая статья должна быть от 1тыс до 2 тыс знаков, также она должна отвечать на заданную в заголовке тему.
Если исходник найти не удалось, пропустите тему.
Присылайте как минимум 5 статей (в ОДНОМ файле!), с указанием номера пакета, меньше присылать не надо!
Кроме честного слова, никаких гарантий по оплате не даю.
Все пользователи синонамайзеров в любом виде проходят мимо, работа совершенно точно не для вас.
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Уникальность текста должны быть не менее 92% по адвего при настройках:
Размер шингла: 3
Размер фразы: 4
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