Рерайт: Диеты - Питание

Требуется несколько фрилансеров, для того чтобы сделать рерайт на заданные темы.

Cрок 1–3 дней. 1 статья – 1 тема

От вас требуется:

— Указать в проекте какой пакет (ы) вы хотете выполнить (не более 2 пакетов)

— Найти исходник

— Сделать качественный рерайт

— Прислать рерайт (с ссылкой на исходник!) на почту [email protected] c номером кошелька WM и суммой которую я должен оплатить из расчета 1$ за 1 тыс знаков. Оплата будет производится в течении 24–72 часов (в зависимости от загружености).

Каждая статья должна быть от 1тыс до 2 тыс знаков, также она должна отвечать на заданную в заголовке тему.

Если исходник найти не удалось, пропустите тему.

Присылайте как минимум 5 статей (в ОДНОМ файле!), с указанием номера пакета, меньше присылать не надо!

Кроме честного слова, никаких гарантий по оплате не даю.

Все пользователи синонамайзеров в любом виде проходят мимо, работа совершенно точно не для вас.

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