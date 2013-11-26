Tabo

Татьяна Tabo

 
39 лет
12 лет на фриланс-бирже
Была
6 лет назад

Задания выполняю качественно, сдаю в срок. Объем выполняемой работы зависит от сложности темы и оговаривается с каждым заказчиком отдельно. В сутки пишу от 2 до 10тыс зн.б.п

Рерайт, копирайт, продающие тексты и редактирование технически переведенных с английского языка текстов.

эл.почта: [email protected] 

skype: boykovv1985

Портфолио

Отзывы заказчиков

trem
36 лет
13 лет в сервисе
Был
11 лет назад
$20
10 баллов
11 лет назад
Рерайт: Диеты - Питание
Рерайт был выполнен качественно и в срок.
Четкое текстовое задание, оплата моментальная. С таким заказчиком приятно сотрудничать.
Ответный отзыв
Копирайтинг
1 отзыв
от $1
от 1 дня
#925
Продающие тексты
нет отзывов
$1/час
от $10от 1 дня
#114
Рерайтинг
нет отзывов
$1/час
от $10от 1 дня
#236
Нейминг и Слоганы
нет отзывов
от $1
от 1 дня
#624
Редактирование и Корректура
нет отзывов
$1/час
от $10от 1 дня
#691
Переводы
нет отзывов
$1/час
от $10от 1 дня
#924
Показать все услуги