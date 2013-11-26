Задания выполняю качественно, сдаю в срок. Объем выполняемой работы зависит от сложности темы и оговаривается с каждым заказчиком отдельно. В сутки пишу от 2 до 10тыс зн.б.п

Рерайт, копирайт, продающие тексты и редактирование технически переведенных с английского языка текстов.

эл.почта: [email protected]

skype: boykovv1985