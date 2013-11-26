Задания выполняю качественно, сдаю в срок. Объем выполняемой работы зависит от сложности темы и оговаривается с каждым заказчиком отдельно. В сутки пишу от 2 до 10тыс зн.б.п
Рерайт, копирайт, продающие тексты и редактирование технически переведенных с английского языка текстов.
эл.почта: [email protected]
skype: boykovv1985
Портфолио
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Отзывы заказчиков
$20
10 баллов
11 лет назад
Рерайт был выполнен качественно и в срок.
Ответный отзыв
Четкое текстовое задание, оплата моментальная. С таким заказчиком приятно сотрудничать.
Копирайтинг
1 отзыв
от $1
от 1 дня
#925
Продающие тексты
нет отзывов
$1/час
от $10от 1 дня
#114
Рерайтинг
нет отзывов
$1/час
от $10от 1 дня
#236
Нейминг и Слоганы
нет отзывов
от $1
от 1 дня
#624
Редактирование и Корректура
нет отзывов
$1/час
от $10от 1 дня
#691
Переводы
нет отзывов
$1/час
от $10от 1 дня
#924