trem

Василий Шапошник trem

 
35 летРоссия/Ульяновск
11 лет на фриланс-бирже
Был
10 лет назад

Мои аккаунты на других сайтах:

http://id.pr-cy.ru/trem

https://www.free-lance.ru/users/trem88/

http://forum.searchengines.ru/member.php?u=117476

недостаточно оценок
недостаточно рекомендаций
нет выплат фрилансерам
100%
заказов с исполнителем
нет постоянных исполнителей
нет безопасных платежей

  • Требуются журналисты на сайт - Гуманитарий

    $500

    Требуются журналисты на сайты, постоянная работа. Разовые исполнители проходят мимо (время только потеряете). Требования: 1) Опыт самостоятельной публикации на популярных движка WP\JOOMLA\DLE и прочих (хотя бы на одном) 2) Выполнение качественного рерайта без воды с ...

    JoomlaDLE
    Копирайтинг10 заявок
    Закрыт
    10 лет назад

  • Статьи о видах Кофе и способах их приготовления.

    $100

    Требуется несколько фрилансеров, для того чтобы сделать рерайт на заданные темы. Cрок 1–3 дней. 1 статья – 1 тема От вас требуется: — Указать в проекте какой пакет (ы) вы хотете выполнить ...

    Копирайтинг7 исполнителей
    Завершен
    10 лет назад

  • Требуются журналисты на сайт - Финансы

    $500

    Требуются журналисты на сайты, постоянная работа. Разовые исполнители проходят мимо (время только потеряете). Требования: 0) Понимать и уметь объяснить чем отличается дебит от кредита, умение объяснить домохозяйке различие сложного процента от простого. 1) Опыт самостоятельной публикации на популярных ...

    JoomlaDLE
    Копирайтинг33 заявки
    Закрыт
    10 лет назад

  • Рерайт: Диеты - Питание

    $250

    Требуется несколько фрилансеров, для того чтобы сделать рерайт на заданные темы. Cрок 1–3 дней. 1 статья – 1 тема От вас требуется: — Указать в проекте какой пакет (ы) вы хотете выполнить ...

    Копирайтинг9 исполнителей
    Завершен
    10 лет назад

  • Рерайт: Диеты - Питание

    $250

    Требуется несколько фрилансеров, для того чтобы сделать рерайт на заданные темы. Cрок 1–3 дней. 1 статья – 1 тема От вас требуется: — Указать в проекте какой пакет (ы) вы хотете выполнить ...

    Копирайтинг5 исполнителей
    Завершен
    10 лет назад

  • Рерайт: Дети, новорожденные (уход за малышами)

    $250

    Требуется несколько фрилансеров, для того чтобы сделать рерайт на заданные темы. Cрок 1–3 дней. 1 статья – 1 тема От вас требуется: - Указать в проекте какой пакет (ы) вы хотете выполнить ...

    Копирайтинг5 исполнителей
    Завершен
    10 лет назад
Отзывы фрилансеров
victor93
Виктор 
34 годаРоссия
11 лет в сервисе
Был
9 лет назад
$11
10 баллов
10 лет назад
Статьи о видах Кофе и способах их приготовления.
Четко и интересное ТЗ, быстрая оплата. Сотрудничество удалось. Спасибо
Рерайт был выполнен качественно и в срок.
Ответный отзыв
sasha_ts
31 годУкраина
11 лет в сервисе
Была
8 лет назад
26 отзывов(-1)
$30
10 баллов
10 лет назад
Статьи о видах Кофе и способах их приготовления.
Четкое ТЗ и быстрая оплата. Была рада сотрудничеству.
Рерайт был выполнен качественно и в срок.
Ответный отзыв
dzhusSunny
31 годУкраина
10 лет в сервисе
Была
9 лет назад
$10
10 баллов
10 лет назад
Рерайт: Диеты - Питание
Честный и исполнительный заказчик, понятное, четко сформулированное ТЗ. Сотрудничеством осталась довольна.
Рерайт выполнен качественно и в срок.
Ответный отзыв
The_Sunrise
Татьяна 
35 летРоссия
12 лет в сервисе
Была
9 лет назад
$10
8 баллов
10 лет назад
Рерайт: Диеты - Питание
Сотрудничество понравилось, было ТЗ, была оплата без проблем после отправки статей. Поставила 8 баллов вместо 10 потому, что не совсем понятно замечание в его отзыве мне о нарушении сроков. Фрилансерам в дальнейшем рекомендую четко оговаривать сроки не "три дня", а "до 28.11 до 15.00 по мск", например. А так - Василий, спасибо за сотрудничество!))
Рерайт был выполнен качественно и почти в срок. ( срыв сроков на 13 часов, 25 минут!)
Ответный отзыв
xomsa
34 годаРоссия
14 лет в сервисе
Была
6 лет назад
$8
10 баллов
10 лет назад
Рерайт: Диеты - Питание
Исполнительный и грамотный заказчик, требования излагает понятно, оплачивает в срок. Была рада сотрудничать.
Рерайт был выполнен качественно и в срок.
Ответный отзыв