Сотрудничество понравилось, было ТЗ, была оплата без проблем после отправки статей. Поставила 8 баллов вместо 10 потому, что не совсем понятно замечание в его отзыве мне о нарушении сроков. Фрилансерам в дальнейшем рекомендую четко оговаривать сроки не "три дня", а "до 28.11 до 15.00 по мск", например. А так - Василий, спасибо за сотрудничество!))