Требуются журналисты на сайты, постоянная работа. Разовые исполнители проходят мимо (время только потеряете). Требования: 1) Опыт самостоятельной публикации на популярных движка WP\JOOMLA\DLE и прочих (хотя бы на одном) 2) Выполнение качественного рерайта без воды с ...
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https://www.free-lance.ru/users/trem88/
- $500Копирайтинг10 заявокЗакрыт10 лет назад
- $100
Требуется несколько фрилансеров, для того чтобы сделать рерайт на заданные темы. Cрок 1–3 дней. 1 статья – 1 тема От вас требуется: — Указать в проекте какой пакет (ы) вы хотете выполнить ...Копирайтинг7 исполнителейЗавершен10 лет назад
- $500
Требуются журналисты на сайты, постоянная работа. Разовые исполнители проходят мимо (время только потеряете). Требования: 0) Понимать и уметь объяснить чем отличается дебит от кредита, умение объяснить домохозяйке различие сложного процента от простого. 1) Опыт самостоятельной публикации на популярных ...Копирайтинг33 заявкиЗакрыт10 лет назад
- $250
Требуется несколько фрилансеров, для того чтобы сделать рерайт на заданные темы. Cрок 1–3 дней. 1 статья – 1 тема От вас требуется: — Указать в проекте какой пакет (ы) вы хотете выполнить ...Копирайтинг9 исполнителейЗавершен10 лет назад
- $250
Требуется несколько фрилансеров, для того чтобы сделать рерайт на заданные темы. Cрок 1–3 дней. 1 статья – 1 тема От вас требуется: — Указать в проекте какой пакет (ы) вы хотете выполнить ...Копирайтинг5 исполнителейЗавершен10 лет назад
- $250
Требуется несколько фрилансеров, для того чтобы сделать рерайт на заданные темы. Cрок 1–3 дней. 1 статья – 1 тема От вас требуется: - Указать в проекте какой пакет (ы) вы хотете выполнить ...Копирайтинг5 исполнителейЗавершен10 лет назад
- $250
Требуется несколько фрилансеров, для того чтобы сделать рерайт на заданные темы. Cрок 1-3 дней. 1 статья – 1 тема ...Копирайтинг1 исполнительЗавершен11 лет назад