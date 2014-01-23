Написать тексты

Требуется несколько человек, которые умеют грамотно и живо подавать материал.

Предоставлю пример - как делать, информацию, которую можно взять за основу текста, объясню подробно структуру текста.

Задача - написание небольших (не менее 1000 збп., не более 1100 збп.) текстов. Описание страниц и категорий, обычный описательный текст от третьего лица (Не статьи, не новости и не обзоры!).

Уникальность проверяем по адвего - от 95%.

Цена - 1$ за 1000 збп..

Оплата - ЯД или вебмани.

Пишите объем, который сможете выполнить до завтрашнего утра по Москве.