Веб-студии требуются авторы и переводчики с английского для постоянной удаленной работы.

Требования к исполнителям:

1. Кандидат должен уметь писать/рерайтить/переводить интересные и грамотные тексты на заданную тематику, в том числе тексты, оптимизированные под запросы (seo тексты). Техзадания будут различной сложности, поэтому кандидат должен быть знаком с основами seo копирайтинга, такими, как уникальность текста, тошнота текста, вхождение ключевых слов и т.п.

2. Наличие рублёвого кошелька вебмани.

3. Наличие скайпа для решения оперативных вопросов.

4. Ежедневное выполнение задач, в т.ч. готовность работать в выходные.

5. Ответственное отношение к работе, готовность вносить правки по требованию Заказчика.

Со своей стороны обещаем большие объемы заданий и своевременную оплату.

Условия и порядок оплаты:

1. Для того, чтобы начать сотрудничество, присылайте письмо на ящик *** (Сухарев Роман) вместе с примерами ваших работ по seo-копирайтингу/копирайтингу/рерайту/переводам с английского с указанием номера вашего кошелька и номера Skype.

2. В случае, если ваше предложение нас устроит, мы связываемся по Skype либо по почте, для получения первого задания с оплатой за него. Если качество первого задания и ваше отношение к работе нам подходит — начинаем сотрудничество на постоянной основе.

3. Оплата за большие объемы разбивается по частям (например, за 10К готового копирайта или за 20К готового рерайта), но чтобы не было недоверия, в начале сотрудничества мы готовы делать предоплаты.

4. Оплата за небольшие объемы (1 текст на главную, рерайт 1 новости и т.п. — до 5К в одном задании) производится в день сдачи работы либо на след.сутки. Опять таки, это делается, чтобы не было недоверия на первых этапах совместной работы.

Оплата через вебмани (WMZ либо WMR, предпочтительно WMR) либо на Яндекс.Кошелек.

Мои гарантии:

Персональный аттестат, BL 341

Идентифицированный Яндекс.Кошелек