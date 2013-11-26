Веб-студии требуются авторы

  1. Биржа фриланса
  2. Копирайтинг
Закрыт9 заявок325 просмотров

Веб-студии требуются авторы и переводчики с английского для постоянной удаленной работы.

Требования к исполнителям:

1. Кандидат должен уметь писать/рерайтить/переводить интересные и грамотные тексты на заданную тематику, в том числе тексты, оптимизированные под запросы (seo тексты). Техзадания будут различной сложности, поэтому кандидат должен быть знаком с основами seo копирайтинга, такими, как уникальность текста, тошнота текста, вхождение ключевых слов и т.п.

2. Наличие рублёвого кошелька вебмани.

3. Наличие скайпа для решения оперативных вопросов.

4. Ежедневное выполнение задач, в т.ч. готовность работать в выходные.

5. Ответственное отношение к работе, готовность вносить правки по требованию Заказчика.

Со своей стороны обещаем большие объемы заданий и своевременную оплату.

Условия и порядок оплаты:

1. Для того, чтобы начать сотрудничество, присылайте письмо на ящик *** (Сухарев Роман) вместе с примерами ваших работ по seo-копирайтингу/копирайтингу/рерайту/переводам с английского с указанием номера вашего кошелька и номера Skype.

2. В случае, если ваше предложение нас устроит, мы связываемся по Skype либо по почте, для получения первого задания с оплатой за него. Если качество первого задания и ваше отношение к работе нам подходит — начинаем сотрудничество на постоянной основе.

3. Оплата за большие объемы разбивается по частям (например, за 10К готового копирайта или за 20К готового рерайта), но чтобы не было недоверия, в начале сотрудничества мы готовы делать предоплаты.

4. Оплата за небольшие объемы (1 текст на главную, рерайт 1 новости и т.п. — до 5К в одном задании) производится в день сдачи работы либо на след.сутки. Опять таки, это делается, чтобы не было недоверия на первых этапах совместной работы.

Оплата через вебмани (WMZ либо WMR, предпочтительно WMR) либо на Яндекс.Кошелек.

Мои гарантии:

Персональный аттестат, BL 341

Идентифицированный Яндекс.Кошелек

11 лет назад
Romangel
39 лет
11 лет в сервисе
Был
11 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

  • Похожие заказы

  • Написать подробную инструкцию по Wordress

    Написать подробную инструкцию по Wordress со скриншотами. Нужно начать с установки вордпреса на сервер. Далее подробно об основных настройках движка, далее как добавить материал, еще коснуться ворпоса - установка и использование модуля seo.

    WordPress
    Копирайтинг1 исполнитель
    Завершен
    11 лет назад

  • Тексты для медицинского сайта

    $20

    Копирайт текстов на медицинскую тему. 1) Кормление грудным молоком детей(5 тыс. знаков без пробелов) 2) Питание беременных(5 тыс. знаков без пробелов) 3) Мастит(5 тыс. знаков без пробелов) 4) Варикозное расширение вен ...

    Копирайтинг19 заявок
    Закрыт
    11 лет назад

  • Автор для SEO-блога

    Требуется автор для блога по теме SEO, SMM, бизнеса в интернете, интернет-маркетинга и т.д. Нужен качественный материал (текст со скриншотами, можно инфографику), а не рерайт с других блогов. Достаточно будет 2-3 статей в ...

    Копирайтинг4 заявки
    Закрыт
    11 лет назад

  • Рерайтер (длительное сотрудничество)

    Добрый день, уважаемые фрилансеры. Для заполнения уникальными текстами описаний категорий/разделов товаров на нашем сайте интернет магазин ТАОБАО требуется рерайтеры на постоянной основе, удаленно. Работы много, свободно 2 вакансии и если сработаемся — ...

    Копирайтинг39 заявок
    Закрыт
    11 лет назад

  • Требуется SEO копирайтер

    Есть сайт на Joomla 3, который необходимо наполнить. Все материалы есть. Нужно лишь внести их на сайт, а фотографии немного обработать(обрезать\изменить размер) и тп.

    Joomla
    Копирайтинг7 заявок
    Закрыт
    11 лет назад

  • Обзоры сервиса футбольных прогнозов

    Необходимы два обзора о футбольном сервисе прогнозов. Для этого нужно познакомиться с функционалом(предоставлю демо-аккаунт), описать преимущества, привести скриншоты. Задача обзоров - увеличить степень доверия клиентов, привлечь новых. Предпочтение людям, которые с футболом и ставками на ...

    Копирайтинг1 исполнитель
    Завершен
    11 лет назад

  • Написать уникальный, тематический контент

    Сайт №1. 1. Главная страница (текст о сервисе что мы предоставляем 500-600 символов) 2. Все отзывы (текст что отображается на данной странице 400-500 символов) 3. Новости сайта (тест описывающий страницу ...

    Копирайтинг1 исполнитель
    Завершен
    11 лет назад